Sudski vještak: 'Nekoliko je razloga zašto Hrvati ne žele vratiti oružje'

Upitan može li i treba li policija napraviti nešto bolje po pitanju oružja u rukama civila, Stojadinović odgovara: 'Mislim da naša policija dovoljno čini. Dapače, jako dobro, jako izlazi u susret vlasnicima ilegalnbog oružja. Dođe im u civilu, kući, s civilnim autom, gdje ćeš bolje od toga'.

Statistika kaže da je u 17 godina predano 358.000 komada oružja, 6100 kila eksploziva. Ali ono što je zanimljivije koliko ima oružja koje nije vraćeno, na što je Stojadinović u RTL Direktu prokomentirao: 'Koliko to ima, to su naklapanja. To nitko ne zna niti će ikada znati'. Vjeruje i da postoje procjene koliko se oružja krije po kućama.