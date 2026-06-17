Sud u Kazahstanu napravio prvi korak prema izručenju Vedrana Pavleka Hrvatskoj

Podsjetimo, Pavlek je uhićen prije mjesec i pol dana u Kazahstanu. USKOK ga sumnjiči za izvlačenje više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. On se protivi izručenju jer, kako su njegovi odvjetnici ranije izjavili, strahuje za svoj život zbog informacija koje ima.

Odvjetnici najavljuju žalbu. 'Sud je odobrio ekstradicijsko uhićenje Vedrana Pavleka. Ne slažemo se s tim i žalit ćemo se na višem sudu. Za sada, uzimajući u obzir poziciju klijenta, ne dajemo nikakve javne komentare niti intervjue o ovom slučaju. Možemo samo općenito potvrditi da se postupak nastavlja i da obrana djeluje u skladu sa zakonom', rekli su za RTL Danas Pavlekovi odvjetnici.