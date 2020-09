Je li konačno kraj trakavice? Slovenija izgubila tužbu protiv Hrvatske zbog vina teran

Opći sud Europske unije odbacio je u srijedu tužbu Slovenije protiv Europske komisije u "slučaju teran", dugogodišnjem vinskom sporu slovenskih i hrvatskih vinara

Sud pojašnjava da je Europska komisija priznala hrvatskim vinarima iz Istre da, unatoč protivljenju Slovenije, za svoje tradicionalno vino koje zovu teran mogu na etiketama označavati etiketom "Hrvatska Istra - teran", a Slovenija je u tužbi išla sa zahtjevom da se delegirana uredba kojom je to regulirano poništi jer Slovenija ima ekskluzivno pravo na teran. Do delegirane uredbe o istarskom teranu došlo je nakon neuspješnih pregovora Hrvatske i Slovenije da se to pitanje riješi bilateralnim kompromisom.

Europska komisija je delegiranim aktom, koji je stupio na snagu sredinom 2017. godine, priznala izuzetak po kojemu se hrvatski teran iz Istre može prodavati s naljepnicom "Hrvatska Istra - teran", s time da naziv vina na etiketi bude ispisan manjim slovima. Slovenija sada, nakon odbijanja tužbe, ima mogućnost na presudu općeg suda EU-a podnijeti žalbu, no nije poznato hoće li to učiniti, navode slovenski mediji.

Tužbu je podnijela nekadašnja vlada Mire Cerara, dok je u ožujku formirana nova vlada Janeza Janše, koja se zalaže za mirno rješavanje sporova.

Prijašnje vlade, koje su vodili Miro Cerar i Marjan Šarec, inzistirale su na sudskom rješavanju sporova s Hrvatskom, posebno inzistirajući na "načelu vladavine prava", ne samo u sporu oko terana nego i graničnom prijeporu, uz povremene ocjene da je Europska komisija pristrana u korist Hrvatske.