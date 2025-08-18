Kina produljila istragu o uvozu mliječnih proizvoda iz EU-a

Ta istraga trebala je završiti ovoga tjedna, ali je produljena do 21. veljače 2026. godine. Proizvodi obuhvaćeni istragom uključuju određene vrste sira, svježeg i prerađenog.

Istraga je pokrenuta u kolovozu 2024. godine i uglavnom se smatra protumjerom Pekinga za kaznene carine EU-a na kineska električna vozila.

To međutim nije jedina protumjera koju je Peking poduzeo u trgovinskom sporu. Meta kineskih istraga je i uvoz žestokog pića i svinjetine iz EU-a.