Kina produljila istragu o uvozu mliječnih proizvoda iz EU-a

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 13:01

Sir, ilustrativna fotografija
Sir, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Kina je produljila istragu o subvencijama za uvezene mliječne proizvode iz Europske unije, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo trgovine, navodeći kao razlog složenost toga slučaja

Ta istraga trebala je završiti ovoga tjedna, ali je produljena do 21. veljače 2026. godine. Proizvodi obuhvaćeni istragom uključuju određene vrste sira, svježeg i prerađenog.

Istraga je pokrenuta u kolovozu 2024. godine i uglavnom se smatra protumjerom Pekinga za kaznene carine EU-a na kineska električna vozila.

To međutim nije jedina protumjera koju je Peking poduzeo u trgovinskom sporu. Meta kineskih istraga je i uvoz žestokog pića i svinjetine iz EU-a.

Peking je optužio Bruxelles da krši međunarodna trgovinska pravila uvođenjem dodatnih carina na kineska električna vozila.

Europska komisija pak tvrdi da su carine opravdane, smatrajući pretjeranima državne subvencije za kineske proizvođače.

Kina je takve optužbe odbacila i osudila mjere EU-a kao protekcionističke.

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

    Zelenski pozvao Rusiju da okonča rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob. "Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu". Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
