Struja skuplja poduzetnicima, kućanstvima stižu veći računi za plin. Stručnjak tvrdi: Tu nije kraj poskupljenjima

Za gotovo 7 posto poskupljuje plin za kućanstva, što znači da će računi za prosječnu potrošnju od danas biti veći za 20-ak kuna mjesečno. No, pravi učinci poskupljenja vidjet će se tek najesen, s početkom nove sezone grijanja. Istodobno - od danas je skuplja i struja za dio poduzetnika

'Prije nešto više od godinu dana mjesečni iznosi za električnu energiju su bili oko 1200, 1300 kuna, sad su mi preko 2100 kuna, a s ovim novim poskupljenjem bojim se i računati, rekao je Davor Subić iz tvrtke Drvodjel.. Za mnoge cijena električne energije već je sada previsoka, donosi HRT.

'Mi smatramo, da je struja definitivno za poduzetništvo preskupa. Ako govorimo i o proizvodnoj industriji, koja dosta opterećuje taj finalni proizvod, ona je preskupa', naglašava Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore.

Potvrđuju to i podaci. Usporedimo li se s drugim zemljama Unije, cijena koju plaćaju poduzetnici u Hrvatskoj - na razini je one koju plaćaju poduzetnici u Austriji, a od Francuske smo čak skuplji. To, naravno, utječe na konkurentnost naših proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu, upozoravaju stručnjaci.