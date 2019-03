Početkom travnja plin kućanstvima poskupljuje za oko sedam posto, poduzetnicima skuplja struja

Građani koji u svojim kućanstvima koriste plin od ponedjeljka, od 1. travnja plin će plaćati po prosječno 6,9 posto višim cijenama, dok će električna energija poskupjeti poduzetnicima kojima je opskrbljivač izišao s tržišta i nemaju ugovor s novim pa su u tzv. sustavu zajamčene opskrbe.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je početkom ožujka donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., a temeljem koje cijena plina za kućanstva raste za prosječnih 6,9 posto.

Ti se podatci odnose na cijenu u najčešćem tarifnom modelu (TM2 - s godišnjom potrošnjom od 5.000 do 25.000 kWh), a uz iznos po potrošnji građani plaćaju i fiksnu mjesečnu naknadu koja i nadalje iznosi 14 kuna (bez PDV-a).

To će za kućanstva s prosječnom potrošnjom plina od oko 1000 prostornih metara značiti povećanje mjesečnog troška za plin za nešto manje od 20 kuna, ili na razini godine dvjestotinjak kuna, kaže Davor Šestan, glasnogovornik Gradske plinare Zagreb koja na području Zagreba i Zagrebačke županije te Bjelovara plinom opskrbljuje oko 300 tisuća potrošača.

Ti podaci pokazuju da će primjerice kućanstva na području Zagreba i okolice kojima je opskrbljivač Gradska plinara Zagreb - Opskrba, od početka idućeg tjedna plin plaćati po cijeni 0,2477 kuna po kilovatsatu (kWh), dok su do sada plaćali 0,2301 kunu po kW h (sve su cijene bez PDV-a).

Iz iznesenih podataka za tri opskrbljivača vidljivo je i da je kod nekih povećanje cijene manje a kod nekih veće od prosječnih 6,9 posto, primjerice u Rijeci je to porast za oko 6,2 posto, a u Zagrebu i Osijeku za oko 7,6 odnosno 7,7 posto. Razlog tomu je u činjenici da je na poskupljenje plina za kućanstva utjecalo povećanje veleprodajne komponente cijene plina, a ne trošak distribucije ili opskrbe.



Naime, cijena plina sastoji se od tri komponente - referentne cijene odnosno troška nabave plina, koja je prema metodologiji ista za sve opskrbljivače, te troška distribucije i troška opskrbe, koji se razlikuju od opskrbljivača do opskrbljivača.



U najnovijoj odluci HERA nije mijenjala troškove distribucije i opskrbe, no porasla je cijena nabave odnosno veleprodajna komponenta cijene plina, i to za 9,7 posto. Iako je na tržištu (prema podatcima s TTF tržišta) došlo do većeg rasta cijena plina, za 19,6 posto, HERA je cijenu nabave plina povećala manje, za 9,7 posto, jer sukladno važećoj metodologiji ta cijena na hrvatskom tržištu može rasti najviše 10 posto.

Od početka travnja cijena nabave plina iznosi 0,1985 kuna po kWh, dok je do sada iznosila 0,1809 kuna po kWh.

Inače, opskrbljivači mogu imati i manje cijene nego li im je to odredila HERA-a. Agencija, naime, primjenjuje načelo gornje granice cijene, što znači da opskrbljivači mogu donijeti odluku da im cijene budu i manje.

Struja poskupljuje poduzetnicima koji imaju zajamčenu opskrbu



Uz porast cijene plina za kućanstva, početak travnja donijet će i znatnije povećanje cijene električne energije poduzetnicima koji se opskrbljuju u okviru zajamčene opskrbe odnosno poduzetnici kojima je opskrbljivač izišao s tržišta pa oni sada nemaju ugovor s opskrbljivačem.

Naime, HERA je u veljači donijela novu metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, a temeljem toga početkom ožujka i nove tarife za zajamčenu opskrbu električnom energijom, koje HEP Elektra treba primjenjivati od 1. travnja.



Naime, HEP Elektra je zakonom određeni pružatelj usluge zajamčene opskrbe (opskrbe krajnjih kupaca koji pod određenim okolnostima ostanu bez opskrbljivača, odnosno koji nemaju opskrbljivača).



Po podatcima HEP-a, udjel prodaje električne energije u okviru zajamčene opskrbe iznosi oko 8 posto ukupne prodaje poduzetništvu na hrvatskom tržištu.



Novom metodologijom i na temelju nje donesenim novim tarifama HERA "želi potaknuti kupce-poduzetnike koji su se našli u poziciji korisnika zajamčene opskrbe da sklope ugovor o opskrbi električnom energijom s jednim od opskrbljivača na tržištu - gdje bi trebali biti u mogućnosti ostvariti povoljniju cijenu električne energije".