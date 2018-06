Stručnjakinja upozorava: Ne uznemiravajte vrane, one nikad ne napadaju prve!

Sunčan dan, a ljudi iz jedne od zgrada u Ujevićevoj ulici na zagrebačkoj Knežiji izlazili su s kišobranima. Nije se snimao nikakav film, a nisu u pitanju bili ni turisti s Dalekog istoka. Kišobrane su nosili jer su vrane štitile mladunče koje je izašlo iz gnijezda. Svakog lipnja, nekako u ovo vrijeme, vrane postanu smetnja Zagrepčanima. Em neumoljivo grakću, em napadaju ljude

'Svake godine ista priča. Vrane u periodu od 15. svibnja do 15. lipnja izlaze iz gnijezda. One, naglašavam, ne padaju iz gnijezda, već izlaze iz njih jer kad se opernate, napuštaju ih. Pri tome ateriraju na travu , ako imaju sreće, ali ima i drugih slučajeva, kada padnu na beton pa se znaju ozlijediti', naglasila je Bata.

'Čini mi se da ih je ove godine nešto manje s obzirom na to koliko je mladunaca doneseno. Uz to, Zrinjevac je prije nego je počela sezona gniježđenja obrezivao drveće posebice tamo gdje su se ljudi žalili na vrane, u Maksimiru, Prečkom i po Novom Zagrebu. Tome treba dodati da postoje prirodni ciklusi kada se u pojedinim godinama razmnože određene vrste životinja. Uz to, ako se zatvaraju kante za smeće, onda vrane imaju manje dostupnosti za hranu, pa i to u konačnici utječe na njihov broj', zaključila je Bata.

Više o problemima i suživotu s vranama pročitajte na sljedećim linkovima: