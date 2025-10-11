Fond za zaštitu okoliša odgovorio Siščanima: 'Troska je neopasan materijal, ne ugrožava zdravlje'

"Sve analize koje su rađene i prije i tijekom postupka javne nabave, ali i nakon obrade otpadne troske po ukidanju statusa otpada pokazale su da se radi o neopasnom materijalu , koji nema ni jedno od 15 svojstava koja materijal čine opasnim", rekao je Budiša, reagirajući na prosvjed Siščana protiv dovoza i obrade troske u tom gradu.

Analize su rađene u akreditiranim laboratorijima, akreditiranim metodama te se takve analize mogu smatrati vjerodostojnima, kaže Budiša.

Ponovio je da obrada ni transport ne ugrožavaju zdravlje ljudi jer se transport odvija u zatvorenom sustavu, a na lokaciji u Kemokopu radi se prosijavanje, frakcioniranje i homogenizacija otpadne troske kako bi se troski ukinuo status otpada i iskoristila u proizvodnji asfalta.

U pogonu Kemokopa stalno se provodi inspekcijski nadzor, istaknuo je, Budiša, dodavši po njihovim informacijama dosad nisu utvrđene nepravilnosti. Kazao je da Kemokop trosku obrađuje sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom.

Zamjenik direktora Fonda poručio je da će Fond sufinancirati postavljanje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u blizini pogona Kemokopa.

Podsjetimo, tisuću Siščana okupilo se u subotu ispred pogona Kemokopa prosvjedujući drugi put u mjesec dana protiv dovoza i obrade troske u Sisku i tražeći reviziju natječaja Fonda za zaštitu okoliša kojim je troska klasificirana kao neopasni otpad.