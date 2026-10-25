Vučić: Izgubili smo!

‘Nemamo konačne rezultate. Mnogi će se iznenaditi, a shvatit ćete koliko su neki lagali i što su sve izmislili. Želim vas obavijestiti da je, na temelju stratificiranog uzorka, jasno da smo izgubili ove izbore . Pobijedila je studentsko-blokaderska lista , koja će imati između 135 i 140 mandata, dok mi imamo oko 105. Nitko drugi nije ušao u skupštinu', kazao je Vučić na početku obraćanja.

'Na kraju, da, vojvođanski Mađari osvojili su tri mandata, a Albanci jedan, mislim na SDA, ali nemojte mi vjerovati na riječ. Dakle, imamo negdje oko 1.720.000 glasova, govorim vam na temelju uzorka, no to je potpuno nebitno. Oni imaju oko 2.200.000’, dodao je Vučić.

Dodao je kako bi neki članovi njegove stranke mogli otići, ali da je njezina struktura čvrsta.

'Mi smo vrlo jedinstveni, mi smo vrlo snažni. Na oporbu smo navikli: većina nas provela je više vremena u oporbi nego na vlasti. A što se tiče toga da nećemo priznati rezultate, pa zar ću ja objaviti drukčije rezultate? Kao što vidite, da se ne biste nervirali i čekali, unaprijed vam kažem: tako je - kako je', poručio je.

'Ovo je bila verifikacija revolucije koju su proveli uz pomoć europskih zemalja i duboke američke države koja se protivi predsjedniku Donaldu Trumpu', dodao je Vučić.

'Znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Želim im uspjeh. Samo ću vam reći da, za razliku od njih, koji u 14 godina nisu nijednom uspjeli čestitati, ja njima čestitam, iako su oni samo izvršitelji, izvršitelji prljavih poslova koje je netko drugi osmislio kako bi srušio jednu suverenu zemlju', kazao je.

Vučić je najavio i da će ovaj izborni rezultat imati posljedice za Srbiju, posebi u odnosu prema Rusiji.

'Ono što me zabrinjava, odmah ću vam reći: nisam vam lagao ni tijekom kampanje, neće proći, neće proći. Do ožujka ili travnja imat ćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Učinit će sve ono što vam nisu htjeli reći, sve ono o čemu su lagali jer, ponavljam, oni su samo izvršitelji i ništa više od toga', dodao je.