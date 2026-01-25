Stručnjaci upozoravaju: ‘Fatbikeovi’ postali su ozbiljna prijetnja djeci

Nizozemske vlasti razmatraju zabranu električnih bicikala s debelim gumama, tzv. ‘fatbikeova’, u pojedinim gradskim zonama nakon naglog porasta prometnih nesreća, posebno onih u kojima sudjeluju djeca i mladi. Posebno problematični su ilegalno modificirani modeli koji postižu znatno veće brzine od dopuštenih, a stručnjaci upozoravaju da predstavljaju ozbiljan rizik na sve zagušenijim biciklističkim stazama.

Prema procjenama nacionalne organizacije za prevenciju ozljeda i promicanje sigurnosti VeiligheidNL, svake godine oko 5000 vozača fatbikeova završi na hitnim bolničkim prijemima, pri čemu najviše nesreća bilježe djeca u dobi od 12 do 15 godina.