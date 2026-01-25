nabrijani e-bicikli

Stručnjaci upozoravaju: ‘Fatbikeovi’ postali su ozbiljna prijetnja djeci

25.01.2026 u 21:37

'Nabrijani’ električni bicikli ozbiljna su prijetnja djeci od 12 do 15 godina, koja čine velik dio pacijenata na hitnoj

Nizozemske vlasti razmatraju zabranu električnih bicikala s debelim gumama, tzv. ‘fatbikeova’, u pojedinim gradskim zonama nakon naglog porasta prometnih nesreća, posebno onih u kojima sudjeluju djeca i mladi. Posebno problematični su ilegalno modificirani modeli koji postižu znatno veće brzine od dopuštenih, a stručnjaci upozoravaju da predstavljaju ozbiljan rizik na sve zagušenijim biciklističkim stazama.

Prema procjenama nacionalne organizacije za prevenciju ozljeda i promicanje sigurnosti VeiligheidNL, svake godine oko 5000 vozača fatbikeova završi na hitnim bolničkim prijemima, pri čemu najviše nesreća bilježe djeca u dobi od 12 do 15 godina.

‘Posebno vidimo da upravo ta dobna skupina ima najviše nezgoda’, rekao je glasnogovornik organizacije Tom de Beus, dodajući da se radi o uzorku podataka iz više bolnica.

Liječnici i prometni stručnjaci upozoravaju da su razlike u brzinama između pješaka, klasičnih bicikala i ‘nabrijanih’ e-bicikala postale prevelike. 

Stručnjaci problem vide i u tome što se djeci dopušta vožnja tako snažnih vozila, a bolnice za njih imaju jeziv izraz- potencijalni donori.

