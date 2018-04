Štromar otkrio krivotvoreno rješenje o legalizaciji

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u srijedu je podsjetio da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata 30. lipnja, te izvijestio da se na internetskoj stranici Ministarstva u bazi ISPU mogu naći podaci o dozvolama i legalizaciji, što je, istaknuo je, važno budući da je nađeno jedno krivitvoreno rješenje

Taj je slučaj bio u Istri, u Vodnjanu, a krivotvorenu dozvolu otkrili su kad su krenuli s rušenjem, rekao je državni tajnik Danijel Meštrić. Investitor je rekao da ima dozvolu, no utvrđeno je da se radi o krivotvorini. Vidi se da je skenirana, a da se radi o krivotvorini vidi se i po klasifikacijskoj oznaci i po urudžbenom broju, to je napisano negdje privatno u wordu i time je stranka dovedena u zabludu, rekao je.

Traži se odakle ljudima krivotvoreno rješenje o izvedenom stanju, to jest rješenje o legalizaciji, istaknuo je ministar Štromar na konferenciji za novinare u Ministarstvu.

Ministarstvo za to ne može znati jer je to stvar između naručitelja i izrađivača, te dozvole nisu nikad bile izdavane u uredu, rekao je i uputio građane da sada mogu na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva provjeriti imaju li dozvolu. U Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) svatko može vidjeti informacije o korištenju prostora: katastarske podatke, podatke o izdanim dozvolama, podatke o legalizaciji, digitalne ortofoto karte i dr., rekao je. "Upravo s 1. travnja mi smo odlučili da građani budu kontrola našeg sustava.

Znači, potpuno transparentno otvaramo sve dozvole koje smo izdavali putem e-dozvole, znači od 2015. i dalje i sve dozvole koje su bile u legalizaciji", poručio je. Građani sada mogu prekontrolirati je li sve u redu, a dobit će točno i klasu, kada je predano, kada je i kako riješeno, tko je nadležan za arhivu i gdje se čuva arhiva. "Znači, kompletnu dokumentaciju sukladno uredskom poslovanju, građanin ovdje dobiva", rekao je Meštrić.

Ako ne nađu svoje dozvole na ISPU, neka odu u nadležni ured za legalizaciju kojemu su podnijeli zahtjev, rekao je.

Štromar: Za manje od tri mjeseca istječe krajnji rok za legalizaciju

"Za manje od tri mjeseca istječe rok za legalizaciju. Naime, do 30. lipnja 2018., po izmijenjenom zakonu, moguće je još legalizirati svoju nekretninu koja je izgrađena prije 2011. i koja se nalazi na ortofotu", istaknuo je ministar Štromar.

Po čl. 10 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti najkasnije do 30. lipnja, a zahtjevi podneseni nakon tog datuma bit će odbačeni rješenjem.

Štromar je naglasio da legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost nekretnine, omogućava kvalitetno prostorno planiranje i samo legalna gradnja može biti predmet kupoprodaje.

Po tom novom zakonu prijavljeno je 12.749 legalizacija i od njih je riješeno 3914; po starom zakonu, to jest do 30. lipnja 2013. kada je bio rok za prijavu, predano je čak 826.948 zahtjeva i do danas je izdano 635.113 rješenja, što je 76,80 posto, rekao je Štromar.

Tijek predanih dokumenata kroz nadležene institucije, kazao je, može se vidjeti u registru izdanih rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, gdje se točno može pratiti u kojem je statusu trenutno taj zahtjev za legalizaciju.