Štromar: Izmjenama zakona stat ćemo na kraj zlouporabama POS-ovih stanova

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar (HNS) u intervjuu Hini najavljuje izmjene zakona u prvom tromjesečju iduće godine kojima bi se trebalo stati na kraj zlouporabama POS-ovih stanova i ponovno vratiti povjerenje u program društveno poticane stanogradnje

POS ide dalje, poručuje ministar Štromar, u Biogradu na Moru simbolično će se obilježiti početak radova na izgradnji 36 novih POS stanova, krenula je gradnja stanova na Krku, u Đurđevcu, Punatu, a uskoro će se graditi u Splitu, Solinu, Trogiru, Šibeniku, Zadru i mnogim drugim gradovima i općinama. Po modelu POS-a je dosad izgrađeno 8000 stanova, a planira se izgraditi još 1000 stanova do kraja mandata sadašnje Vlade.

Tko će kontrolirati koriste li se POS-ovi stanovi za stanovanje ili za iznajmljivanje i prodaju?

APN će obavljati kontrolu, u kontaktu smo i s Ministarstvom turizma, a u današnje vrijeme online usluga i društvenih mreža, koje se koriste u takvim poslovima, iskustvo je pokazalo da su građani skloni prijavljivanju onih koji zloupotrebljavaju model. Siguran sam da ćemo takvima stati na kraj, a pozitivni utjecaji POS-a i danas su izvanredni.

Hoće li biti novih POS-ovih stanova u Zagrebu?

Upravo je APN raspisao natječaj za privatna građevinska zemljišta u Zagrebu, no program POS-a u pravilu ovisi o angažmanu i inicijativi gradova i općina, bez kojih ne možemo previše učiniti. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ima svoje modele izgradnje o čijoj uspješnosti mogu govoriti građani. Nije isključena mogućnost da zajedno s APN-om realiziramo projekt POS-a u Zagrebu, jer potreba sigurno postoji - to se najbolje vidi kroz odnos ponude i potražnje i rast cijena.

Kakav je interes za subvencije na stambene kredite za mlade? Koliko je dosad prijavljenih u ovom novom natječaju i do kada će biti otvoren?

Lani je kroz tu mjeru 2320 mladih obitelji ušlo u svoje domove, gdje je potom rođeno više od 250 djece. Do petka smo primili 1013 novih zahtjeva za subvencioniranjem stambenih kredita, što znači da dosad imamo 3333 obitelji koje su u dvije godine uz subvencionirane kredite riješile ili su na putu rješavanja svog stambenog pitanja. Vjerujem da ćemo već ove godine preći brojku od 4000 novih domova. Kad to zbrojite s 8000 onih koji su do stana došli kroz modele POS-a, imamo preko 12.000 u pravilu mladih obitelji koje su odabrale ostati u Hrvatskoj, tu raditi, stvarati i odgajati djecu.