VIDEO Strašna oluja pogodila Europu: U Portugalu tornado, ima mrtvih

Portugal i dijelovi susjedne Španjolske suočili su se s ekstremnim vremenskim uvjetima zbog oluje Claudia, koja je dospjela do dijelova Britanije i Irske u subotu.

Spasioci su u četvrtak pronašli tijela starijeg para u njihovom poplavljenom domu u Fernao Ferru, s druge obale rijeke Tajo od Lisabona. Navodno su spavali i nisu uspjeli pobjeći jer je voda narasla tijekom noći.

U subotu je tornado pogodio Albufeiru na jugu Portugala, rekle su hitne službe.