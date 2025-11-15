VIDEO Strašna oluja pogodila Europu: U Portugalu tornado, ima mrtvih

U velikom nevremenu koje je uzrokovala oluja Claudia poginule su tri osobe, a ozlijeđeni su deseci u Portugalu, rekle su vlasti u subotu, dok su u Velikoj Britaniji spasioci organizirali evakuacije zbog velikih poplava u Walesu i Engleskoj
Portugal i dijelovi susjedne Španjolske suočili su se s ekstremnim vremenskim uvjetima zbog oluje Claudia, koja je dospjela do dijelova Britanije i Irske u subotu.
Spasioci su u četvrtak pronašli tijela starijeg para u njihovom poplavljenom domu u Fernao Ferru, s druge obale rijeke Tajo od Lisabona. Navodno su spavali i nisu uspjeli pobjeći jer je voda narasla tijekom noći.
U subotu je tornado pogodio Albufeiru na jugu Portugala, rekle su hitne službe.
Na snimci s udaljenosti, objavljenoj na internetu, može se vidjeti kako tornado uništava kamp, a regionalni zapovjednik civilne zaštite Vitor Vaz Pinto rekao je da je poginula 85-godišnja Britanka.
Dvadeset osam osoba ozlijeđeno je u obližnjem hotelu, od kojih je dvoje u bolnici s teškim ozljedama, rekao je.
Portugalska meteorološka služba IPMA stavila je cijeli Algarve i okruge Beja i Setubal na drugi najviši stupanj uzbune.
Izvanredno stanje u Walesu, nesvakidašnji prizor u Dublinu
Zbog snažnog vjetra i obilne kiše došlo je do velikih poplava u Monmouthu u južnom Walesu. Vlasti su rano u subotu proglasile izvanredno stanje, upozorivši stanovništvo na značajan rizik za život.
Laura Anne Jones, zastupnica za jugoistočni Wales, na svom je profilu na X-u napisala kako je "srceparajuće vidjeti razaranja kuća i poslovnih objekata" te zahvalila svima koji su pomagali u spašavanju i osiguravanju područja.
Osim poplava, oluja je uz obalu Dublina stvorila i nesvakidašnji prizor - golemu količinu morske pjene. Ovaj prirodni fenomen, koji nastaje snažnim pjenjenjem morske vode, vjetar je nanio na kopno nedaleko od Loughshinnya, stvarajući prizore koji su iznenadili i najstarije stanovnike.
Na X-u je objavljen video nevjerojatne količine morske pjene u sjevernom Dublinu.