Stranke jurišaju sa svojim prvacima na 'crvene jedinice': Analiza stranačkih aduta pokazuje da iznenađenja nisu nemoguća

Od granice s Mađarskom i BiH pa sve do Jadranskog mora - toliki je prostor koji okupiraju četiri tzv. zagrebačke izborne jedinice u kojima će snage odmjeriti i čelni ljudi svih najvećih stranaka. Pravim rezultatima u njima se nadaju i u lijevo-zelenoj koaliciji, a jedinu šansu za ulazak u Sabor ondje će imati i Milan Bandić. Kolike šanse svi oni imaju, analizirali smo s politologom i političkim analitičarem Žarkom Puhovskim

Ako se pita političkog analitičara i politologa Žarka Puhovskog, ukoliko bismo gledali sve četiri jedinice kao cjelinu, SDP-u bi i nakon ovih izbora ostao primat. 'Čini mi se jako vjerojatnim da će SDP biti u većini. Da su imali tri čiste i da nisu glasali za raspuštanje Sabora, ja bih se kladio na njihovu pobjedu. Ovako sam uvjeren da imaju veliku šansu, ali svašta je moguće. Sad je pitanje koliko će s jedne strane biti jak Možemo (op.a., lijevo-zelena koalicija), a u ovim izbornim jedinicama mogli bi dobiti nekoliko mandata. S druge strane je problem - ako tu izgubi HDZ, a vjerojatno hoće, on će biti u situaciji da više ne može toliko jednostavno kao nekada nadoknađivati manjak u 9., 10. i 5. izbornoj jedinici. Uz to, pitanje je koliko od tih 15 mjesta, koliko se Škori predviđa u Saboru, može dobiti u ove četiri zagrebačke jedinice', kaže Puhovski za tportal.

Četiri tzv. zagrebačke izborne jedinice (1., 2., 6. i 7.) oduvijek su slovile kao SDP-ovo uporište . Iako se prostiru od granice s Mađarskom na sjeveru, granice s BiH u središnjoj Hrvatskoj pa sve do sjevernog Jadrana, najveći broj birača u njima nalazi se u Zagrebu i njegovoj okolici, a koji je dobrim dijelom na parlamentarnim izborima tijekom godina glasao za lijevu opciju.

Kada se govori o samim listama, gotovo sve stranke kojima se daje najviše šanse na izborima ovdje su isturile svoje najjače kandidate i šefove stranaka. U bitku u četiri zagrebačke jedinice idu i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predsjednik SDP-a Davor Bernardić, predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, najprepoznatljivija osoba lijevo-zelene koalicije Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a tu su i čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, šef HSS-a Krešo Beljak, najprepoznatljivija osoba Stranke s imenom i prezimenom Dalija Orešković, šef Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, čelni čovjek HSLS-a Dario Hrebak, Ivan Pernar te prvi čovjek Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Iako su najjače stranke kao prve ljude na listama stavile sve svoje 'prvake', Puhovski smatra da je njihova uloga na izborima ipak prenapuhana.

'Najveći dio birača opredjeljuje se zbog stranke, pogotovo to vrijedi za dvije najveće, a negdje čak imamo i tri generacije u istoj obitelji koje glasaju za jednu stranku. Glasali su i za Jadranku Kosor i za Karamarka i za Plenkovića, jednako kao što su s druge strane za Račana i za Milanovića i za Bernardića. Kod tih velikih stranaka nosive osobe važne su u marginalnom dijelu. Međutim moj je osjećaj da će na desetak mjesta u Hrvatskoj na izborima nekoliko desetina ili stotinjak glasova odlučivati o prolaznosti. Prema tome, tu će to biti važno za utjecaj kod velikih stranaka. Kod malih stranka, koje nisu jasne postavljene i formirane, pojedinci na listama imaju puno veći utjecaj jer one nemaju svoje tradicionalno biračko tijelo', govori Puhovski načelno.