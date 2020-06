Dalmatinska izborna fronta: HDZ i SDP idu na sigurno, no Bulj i Zekanović mogli bi im napraviti nered

Dvije dalmatinske izborne jedinice na svim se kartama već standardno i unaprijed boje u plavo, pa se uoči svakih izbora postavlja samo jedno pitanje: Koliko druge stranke mogu oteti od pozamašnog HDZ-ova kolača

U 10. nešto više nego u 9. izbornoj jedinici, smatra komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić.

Ova jedinica obuhvaća područje od Splita do Dubrovnika i u njoj je do pojave Mosta HDZ u pravilu osvajao osam mandata, na posljednjim izborima sedam. No prvo mjesto na listi tada je držao Damir Krstičević kao magnet za braniteljsku populaciju, a posljednje Milan Kujundžić kao autentičan predstavnik Imotske krajine, pa su obojica osvojila respektabilan broj preferencijskih glasova.

Ruža Tomašić u berbi glasova

Na ovim izborima, zanimljivo, HDZ nema ni jedno ni drugo: ni kandidata čiji je cilj mobilizirati branitelje ni nekoga tko bi držao Imotski i okolicu - jer gradonačelnik Ivan Budalić, smatra se, ipak nije toliki brend, pa bi Škorin Domovinski pokret s Ružom Tomašić na čelu mogao imati berbu glasova.

'Desni centar u ovoj jedinici odnosi pobjedu, ali pitanje je kako će snage biti raspoređene i koliko će Škoro oteti HDZ-u, ranjenom jer više nemaju Krstičevića. Osvajanje manje od sedam mandata za ovu stranku predstavljalo bi loš, poražavajući rezultat koji će drugdje teško nadoknaditi', smatra Trogrlić.