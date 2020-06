Ostalo je manje od mjesec dana do izbora. Evo gdje možete glasati i što ako na dan izbora nećete biti u mjestu prebivališta

Nešto je manje od mjesec dana ostalo do izlaska na parlamentarne izbore na kojima će građani birati novu vlast za sljedeće četiri godine. Svoj glas moći će dati u 12 izbornih jedinica, a još dva tjedna preostala su im da se registriraju za glasanje ukoliko znaju da neće biti u mjestu prebivališta

Prva izborna jedinica ona je u kojoj će svoje snage odmjeriti i čelnici najjačih stranaka. Jedna je od tzv. zagrebačkih izbornih jedinica i obuhvaća sjeverozapadni dio Zagrebačke županije (gradovi i općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušča, Zaprešić) te dio centra i zapada Grada Zagreba, i to mjesne odbore: Voćarska, Petrova, Ribnjak, Hrvatskih narodnih vladara, Anton Bauer, Matko Laginja, Pavao Šubić, Kralj Zvonimir, Petar Krešimir IV, Knez Mislav, Eugen Kvaternik, Maksimirska naselja, Ružmarinka, Peščenica, Šestine, Mlinovi, Gračani, Markuševec, Vidovec, Remete, Bukovec, Kozjak, Maksimir, Dobri dol, Dinko Šimunović, Mašićeva, Dotršćina, Ban Keglević, Petar Zrinski, Stjepan Radić, Kraljevac, Ivan Kukuljević Sakcinski, Tuškanac, Gornji grad, Nova Ves, August Cesarec, Zrinjevac, Cvjetni trg, Andrija Medulić, Ante Topić Mimara, Petar Svačić, August Šenoa, Gupčeva zvijezda, Medveščak, Šalata, Samoborček, Podsused, Gornji Stenjevec, Perjavica-Borčec, Gornje Vrapče, Vrapče-centar, Vrapče-jug, Gornja Kustošija, Kustošija-centar, Sveti Duh, Medvedgrad, Šestinski dol, Jelenovac, Matija Gubec, Rudeš, Ante Starčević, Ljubljanica, Ciglenica, Pongračevo, Nikola Tesla, Stara Trešnjevka, S.S. Kranjčević, Antun Mihanović, Bartol Kašić, Horvati-Srednjaci, Knežija, Trnjanska Savica, Martinovka, Poljane, Miramare, Cvjetnica, Marin Držić, Trnje, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Savski kuti, Staro Trnje, Hrvatskog književnika Mile Budaka, Sigečica.

I Druga izborna jedinica spada u tzv. zagrebačke. Obuhvaća istočni dio Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačku županiju, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i istočni dio Grada Zagreba, i to istočni dio Zagrebačke županije - gradovi i općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Dugo Selo, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec, područje Koprivničko-križevačke županije u cijelosti, područje Bjelovarsko-bilogorske županije u cijelosti, istočni dio Grada Zagreba - naselja na području Sesveta: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje-Sesvete, Dobrodol, Drenčec, Dubec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Gajišće, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Goranec, Jelkovec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kobiljak, Kučilovina, Kućanec, Luka Sesvete, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Novo Brestje, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete-centar, Sesvetska Sela, Sesvetska Selnica, Sesvetska Sopnica, Soblinec, Staro Brestje, Šašinovec, Šija Vrh, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec, i naselja na dijelu područja Dubrava: Trnovčica, Studentski grad i Poljanice, Granešina, Dankovec, Miroševac, Oporovec, Granešinski Novaki, Zeleni Brijeg, Čulinec, Stari Retkovec, Klaka, Dubrava-središte, Gornja Dubrava, Ivan Mažuranić, Novi Retkovec, Donja Dubrava, 30. svibnja 1990., Čučerje, Branovec-Jalšovec, Novoselec.

Treća izborna jedinica obuhvaća sam sjever Hrvatske - Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju, i to sve tri u cijelosti.

Na birališta u Četvrtoj izbornoj jedinici izaći će, između ostalog, Slavonci. Naime ta izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju u cijelosti.

Peta izborna jedinica druga je tzv. slavonska izborna jedinica te obuhvaća Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju u cijelosti.

Šesta izborna jedinica još je jedna od tzv. zagrebačkih izbornih jedinica. Obuhvaća jugoistočni dio Zagrebačke županije (gradovi i općine: Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle, Pokupsko, Rugvica, Velika Gorica), Sisačko-moslavačku županiju u cijelosti i jugoistočni dio Grada Zagreba, i to kvartove i mjesne odbore Volovčica, Folnegovićevo naselje, Donje Svetice, Bruno Bušić, Borongaj-Lugovi, Vukomerec, Ferenščica, Savica-Šanci, Žitnjak, Kozari bok, Resnik, Kozari putovi, Petruševac, Ivanja Reka, Trnava, Resnički gaj, Kanal, Zapruđe, Utrine, Travno, Sopot, Siget, Sloboština, Dugave, Središće.

Sedma izborna jedinica također je jedna od tzv. zagrebačkih izbornih jedinica, no svojom veličinom doseže čak i do mora. Obuhvaća jugozapadni dio Zagrebačke županije (gradovi i općine: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Samobor, Stupnik, Sveta Nedjelja, Žumberak,), Karlovačku županiju u cijelosti, istočni dio Primorsko-goranske županije (gradovi i općine: Bakar, Brod Moravice, Čabar, Čavle, Delnice, Fužine, Jelenje, Kastav, Klana, Lokve, Mrkopalj, Novi Vinodolski, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Vrbovsko) i južni dio Grada Zagreba, i to kvartove i mjesne odbore Gajnice, Stenjevec, Malešnica, Špansko, Prečko, Vrbani, Jarun, Gajevo, Trnsko-Krešimir Rakić, Kajzerica, Savski gaj, Remetinec, Blato, Jakuševac, Hrelić, Sveta Klara, Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko.

Osma izborna jedinica jedna je od tri 'morske' izborne jedinice, a obuhvaća sam sjever Jadrana. U njoj će na birališta izaći birači iz Istarske županije te zapadnog dijela Primorsko-goranske županije, i to iz gradova i općina: Baška, Cres, Crikvenica, Dobrinj, Kostrena, Kraljevica, Krk, Lovran, Mali Lošinj, Malinska - Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj, Opatija, Punat, Rab, Rijeka, Vrbnik.

Deveta izborna jedinica obuhvaća srednji Jadran i to Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju u cijelosti te sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije, odnosno gradove i općine Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.

Deseta izborna jedinica posljednja je izborna jedinica koja se nalazi na području Hrvatske i u njoj na birališta izlaze birači sa samog juga države. Obuhvaća područje Dubrovačko-neretvanske županije u cijelosti te južni dio Splitsko-dalmatinske županije, odnosno gradove i općine: Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Hvar, Imotski, Jelsa, Komiža, Lokvičići, Lovreč, Makarska, Milna, Nerežišća, Omiš, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Proložac, Pučišća, Runovići, Selca, Solin, Split, Stari Grad, Sućuraj, Supetar, Sutivan, Šestanovac, Šolta, Tučepi, Vis, Vrgorac, Zadvarje, Zagvozd, Zmijavci.

U Jedanaestoj izbornoj jedinici bira dijaspora. Radi se o zasebnoj izbornoj jedinici iz koje dolaze tri zastupnika, a u kojoj biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Dvanaesta izborna jedinica obuhvaća područje cijele Hrvatske, a u njoj pripadnici autohtonih nacionalnih manjina biraju svoje zastupnike u Sabor. U toj izbornoj jedinici birači mogu glasati samo ako su se ranije izjasnili kao pripadnici manjina. Stoga je i Ministarstvo uprave pozvalo pripadnike nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača.