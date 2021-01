Strah od Rusije gura Švedsku sve bliže NATO-u: Moguć je i referendum o ukidanju višestoljetne neutralnosti

Švedski parlament usvojio je prošloga tjedna većinom glasova prijedlog da se ta zemlja s višestoljetnom neutralnošću može pridružiti NATO-u u budućnosti ako za takvo povezivanje bude sigurnosne potrebe. Švedsko približavanje Sjevernoatlantskom savezu već je neko vrijeme jedno od ključnih pitanja u državi koja sve više strahuje od susjedne Rusije, a sigurnost obrambenih jamstava koja nudi NATO u vrijeme sve većeg polariziranja bit će svakako i agenda predstojećih švedskih parlamentarnih izbora za dvije godine

Rasprava o pridruživanju zapadnom obrambenom savezu u švedskom društvu zahuktava se posljednjih godina zbog ruskih vojnih provokacija u Baltičkom moru i iznad njega. Sve učestalije provokacije Kremlja ponukale su NATO-ove obrambene strukture da preispitaju planove za slučaj ruskih vojnih intervencija i moguće novo otvaranje blokovske krize po uzoru na Hladni rat. Američke vojne analitičare pritom posebno zabrinjava to da NATO nije u potpunosti u stanju braniti Litvu, Latviju i Estoniju, baltičke države koje bi zbog specifičnog geografskog položaja mogle predstavljati glavni uzrok sukoba s Moskvom.

Aktualna manjinska vlada socijaldemokrata i zelenih i dalje čvrsto zastupa švedsku neutralnost, no sve je više Šveđana koji vjeruju da je opcija pridruživanja vojnom savezu ispravna čak i po cijenu gubitka neutralnosti, na koju je ta skandinavska zemlja poprilično ponosna.

Strah od Rusije na sjeveru Europe potaknut je ruskom vojnom intervencijom u Ukrajini, što je s pravom pokrenulo sigurnosne dvojbe jer Rusija već neko vrijeme u svojoj Kalinjingradskoj oblasti na baltičkoj obali gomila krstareće rakete Iskander dometa 500 kilometara, koje mogu nositi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu. Prijeteće su i ruske najave o otvaranju zračne baze u Bjelorusiji dok približavanje ruskih borbenih zrakoplova švedskom zračnom prostoru sve više postaje svakodnevnica.

Da postoji realna opasnost, govori i slučaj iz 2014. godine, kada je ruska podmornica 'zalutala' u vode ispred Stockholma. Stoga ne čudi to da je švedski parlament ovih dana usvojio povećanje od 40 posto proračuna za obranu za razdoblje 2021.-2025. Riječ je o najvećem povećanju švedskog obrambenog proračuna u posljednjih 70 godina, kojim se do 2025. želi doći do godišnjeg iznosa od 11 milijardi dolara.