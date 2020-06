Stojak: Za probleme u bolnici Srebrnjak kriv je Bandić i njegovi suradnici na čelu s Anom Stavljenić Rukavinom

Zagrebački HNS i gradski zastupnik Tomislav Stojak u subotu su još jedanput upozorili na ogromne probleme u radu bolnice Srebrnjak u posljednjih 7-8 mjeseci te u provedbi projekta Centra za translacijsku medicinu za što su prozvali gradonačelnika Bandića i njegove suradnike

Na taj su problem podsjetili u priopćenju, nakon što je u petak ministrica obrazovanja i znanosti Blaženke Divjak upozorila Gradsku upravu i trenutnu upravu bolnice Srebrnjak na opasnost od kašnjenja i moguće propasti velikog projekta Centra za translacijsku medicinu u toj bolnici, koji se financira EU sredstvima u iznosu od gotovo 400 milijuna kuna.

Stojak je podsjetio da je zagrebački HNS od prosinca 2019. do danas javno upozoravao na postupanje Gradske uprave u bolnici Srebrnjak, a u priopćenju je naveo sve činjenice i to od 4. prosinca 2019. kada je smijenjen ravnatelj Nogalo i imenovana v.d. ravnateljica bolnice (zaposlenica Grada Zagreba) do nekoliko natječaja za izbor ravnatelja bolnice, poništenje natječaja i odluke da se do daljnjega neće birati nova čelna osoba bolnice, već ostaje v.d. ravnateljice (zaposlenica zagrebačke Gradske uprave).

"Takav način rada gradske uprave i sve što se događa u bolnici Srebrnjak sramota je zagrebačkog i hrvatskog zdravstva i društva. Milan Bandić i njegovi suradnici rade isključivo za svoj interes, a protiv interesa Zagreba i Hrvatske i bit će krivci ukoliko ovaj veliki projekt EU Centra za translacijsku medicinu dođe u pitanje!“, zaključio je gradski zastupnik Stojak.

U priopćenju je pitao i kako to da je odjedanput Srebrnjak postao bolnica slučaj, a do tada je godinama sve bilo u redu. Ocijenio je da su navodi o “nadriliječništvu” bili žalosni, da nezakonitog zapošljavanja u bolnici nije bilo, što je zaključila i zdravstvena inspekcija te da financijskih problema nema ni više niti manje nego u drugim gradskim bolnicama.