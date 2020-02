Što stoji iza čudnog amandmana na GUP: Solarna elektrana u zagrebačkoj Dubravi?! Vlasnik nas uzrujano otpravio: Zašto vas to zanima?

Ne događa se svakome da se za prenamjenu njegova zemljišta zauzme stranka zagrebačkog gradonačelnika. Upravo se to dogodilo poduzetniku Josipu Sokaču, za čije je zemljište u brežuljkastom zagrebačkom kvartu Gornja Dubrava Bandićeva stranka tražila amandman u novom GUP-u kako bi se tamo mogle graditi solarne elektrane. On nije bilo voljan progovoriti o ovoj temi. 'Ne možete me tako pitati, nisam ja od jučer, neću vam reći', odbrusio nam je

Jedan od 65 amandmana koje je stranka Bandić Milan 365 podnijela jučer odnosi se na prenamjenu zemljišta u Gornjoj Dubravi iz namjene Z u namjenu M1. Z označava zaštitnu zelenu površinu, a M1 mješovitu namjenu zemljišta, pretežito stambenu.

Riječ je o nekoliko malih parcela koje se nastavljaju na dvorišta obiteljskih kuća u ovom brdovitom zagrebačkom kvartu.



E sada, zašto bi Bandićeva stranka tražila da se zeleni 'bregi' prenamijene u moguću građevinsku zonu?

'S obzirom na to da se ne radi o zaštitnom zelenilu niti zaštićenim dijelovima prirode, smatramo opravdanim da se zbog mogućnosti izgradnje solarne elektrane na predmetnim brežuljcima koji su već dijelom izgrađeni stambenim građevinama i legalizirani sukladno posebnim propisima, izvrši prenamjena. Mogućnosti izgradnje solarne elektrane i korištenja alternativnih izvora energije za koje postoji projektna dokumentacija bi bilo afirmativno za ovaj dio grada', stoji u obrazloženju 26. amandmana stranke BM 365.



Uz obrazloženje su priložili kartu s česticama i pritom flomasterom zaokružili one koje ulaze u zonu M1. Vlasnik većine tih malih parcela koje zajedno ne prelaze šest tisuća kvadrata je izvjesni Josip Sokač. Jedino što ga povezuje s energetikom je tvrtka j.d.o.o. Ekoenergija Soki koja je osnovana 2015. uz kapital od deset kuna i trenutno je u likvidaciji. U 2018. podnesena je Poreznoj upravi izjava o neaktivnosti. Njegova kuća nalazi se ispred parcela za koje je tražena prenamjena.

'Ne možete me tako pitati, nisam ja od jučer' Kada smo ga nazvali da ga pitamo o postavljanju solarnih ploča koje bi 'bilo afirmativno' za ovaj dio grada, poprilično se razljutio. 'Zbog čega vas to interesira? Kakve veze ima što je GUP. Zbog čega to ispitujete?', povišenim tonom nam je odgovorio na pitanje misli li graditi solarnu elektranu. 'Vas interesira nešto drugo. Sve što se god u gradu događa, sve pljujete i sve gazite. Ne možete me tako pitati, nisam ja od jučer. Neću vam reći', kazao je.