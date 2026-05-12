Što kad napravite ovu grešku na autocesti? Nepromišljenost vas može skupo koštati

Bi. S.

12.05.2026 u 23:31

Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Što kad vozite autocestom i prilikom dolaska na naplatne kućice promašite traku za izlaz? Primjerice, umjesto trake za plaćanje ENC uređajem, završite u traci s gotovinskim ili kartičnim plaćanjem. Kad se rampa ne želi dignuti, mnogi se nepromišljeno pokušavaju prebaciti u pravu traku

Takav manevar u Hrvatskoj može vas koštati do 920 eura.

Vožnja unatrag ili okretanje na naplatnim kućicama strogo su zabranjeni. Prema članku 140. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, minimalna kazna za vožnju unatrag ili okretanje na naplatnim kućicama iznosi 390 eura, a u evidenciju se upisuju i tri negativna prekršajna boda (ako je donesena pravomoćna presuda), piše Jutarnji list.

Što onda napraviti?

Na svakom uređaju za plaćanje postoji gumb za pomoć se može pozvati operatera te dobiti upute za dalje.

