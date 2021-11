Što je u pozadini kaosa s migrantima na istoku Europe? 'Lukašenko je morao uletjeti Putinu u zagrljaj'

Kaos na granici Poljske i Bjelorusije: stotine migranata žele se probiti u Poljsku. Europska unija optužuje Bjelorusiju da potiče migrante da prijeđu u zemlje EU-a, što bi bio oblik hibridnog ratovanja u znak osvete za sankcije Minsku zbog kršenja ljudskih prava

'Ovo pogoršanje odnosa izazvano je prošle godine izborima na kojima je Lukašenko pobijedio mada se opozicija protiv toga bunila. To je bio povod Uniji da sankcijama pokuša promijeniti ponašanje režima, iako Unija tu nema baš nekog uspjeha, i to je u Bruxellesu bilo jasno, no Unija nema druge mehanizme. S druge strane za Putina je ovo u neku ruku bio i veliki rizik i velika mogućnost. Putin je imao tri opcije - vojna intervencija, koja naravno ne dolazi u obzir jer bi za to trebala okupacija koja bi okrenula relativno prijateljsku bjelorusku populaciju protiv sebe što bi njegovi protivnici iskoristili. Drugo su bile, ono što Rusi nazivaju - aktivne mjere, to je ono što Rusija radi na Krimu, ali ne bi uspjelo u Bjelorusiji. Odlučio se na rizičnu igru - od 2015. godine Rusija nastoji pritisnuti Bjelorusiju na što veću integraciju, ali se Lukašenko tome odupirao jer je imao druge ciljeve - da održi svoju vlast, da balansira između Rusije i zapada, te da ipak ostvari ekonomski prosperitet', objašnjava Barić.

Božo Kovačević kaže kako je strateški cilj Ruske federacije je da se Rusija i Bjelorusija integriraju u jednu državu.

'Taj sporazum je Lukašenko potpisao još s predsjednikom Jeljcinom, ali slijedeći svoje ciljeve koje je kolega Barić opisao, uspješno izbjegava tu situaciju da napokon pristane potpisati konačnu odluku. Putin je shvatio s kim ima posla, no zbog toga što je zategnuo odnose s EU-om Lukašenko je morao "uletjeti" Putinu u zagrljaj. Nema nikakve dvojbe da se Lukašenko ne bi mogao održati na vlasti nakon tih izbora i pobune da nije imao Putinovu podršku. No Lukašenko također mora paziti što govori, jer ovom izjavom da bi mogao obustaviti isporuku plina Europi on može naštetiti Ruskoj federaciji i predstavnik Gazproma je odmah dao izjavu da plinovodi koji prolaze kroz Bjelorusiju nisu u vlasništvu Bjelorusije već Gazproma i ako bi predsjednik Bjelorusije i podnio zahtjev da se obustavi isporuka plina morao bi to jako dobro obrazložiti', objašnjava Kovačević dodavši kako Lukašenko ne smije ugroziti financijske interese Rusije.