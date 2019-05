Ćudljivi svibanj: I idućih dana očekuju nas obilna kiša, jak vjetar i pad temperature

Državni hidrometeorološki zavod zbog jakog vjetra i obilne kiše izdao je danas meteoalarm za cijelu Hrvatsku, pri čemu je najopasnije u podvelebitskom području. Takvo, kišovito, vjetrovito i na kopnu osjetno svježije vrijeme, očekuje nas i idućih dana

Na Jadranu će biti promjenljivo oblačno, mjestimice i s pljuskovima. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije očekuje se jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo, javlja DHMZ.

Jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 13, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 5 do 10, a na istoku i Jadranu uglavnom od 11 do 16 °C.

Slično nas očekuje i idućih dana, do sredine tjedna. Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom, moguće i ponekim pljuskom i grmljavinom. Bit će također vjetrovito, duž većeg dijela obale puhat će jaka i olujna, a podno Velebita na udare i orkanska bura. Na jugu Dalmacije prevladavat će umjereno jugo, upozorava DHMZ.