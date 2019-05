Zbog pljuskova i jakog vjetra izdan meteoalarm za cijelu Hrvatsku, pogledajte gdje će biti najlošije i gdje će padati snijeg

Oblačno s kišom, a mjestimice s pljuskovima i grmljavinom bit će u cijeloj Hrvatskoj, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju

Zbog jakog vjetra i kiše, izdan je meteoalarm za cijelu Hrvatsku, a najlošije se vrijeme očekuje u Velebitskom kanalu u kojem će puhati olujna bura brzine i do 130 km/h (do 70 čvorova). Detaljnije podatke o izdanom upozorenjima pogledajte na posebnoj stranici DHMZ-a.

Puhat će umjeren do jak vjetar, ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije puhat će jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije puhat će umjereno do jako jugo.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 8 do 13 stupnjeva, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 9 do 14. Tijekom dana temperatura će u unutrašnjosti pasti, pa će tako najviša dnevna temperatura biti između 5 i 10 stupnjeva, dok će na istoku i Jadranu uglavnom biti od 11 do 16.



Kiša i niže temperature zadržat će se veći dio tjedna pa su tako kiše moguće i za sljedeći vikend, iako ne svugdje. Detaljniju prognozu za sedam dana pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.