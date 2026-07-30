Ministrica kulture poručila Gradu Zagrebu: 'Potrebno je više transparentnosti'

Dovršena je obnova više od 430 objekata, do kraja godina će još preostati radovi na Zagrebačkoj katedrali i zgradi Hrvatskog sabora, sažela je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u dnevniku HRT-a, nazivajući obnovu nakon potresa najobuhvatnijom kulturnom obnovom do sada.

'Zadovoljna sam, sretna i ponosna. Realiziramo generacijski pothvat obnove kulturne baštine - više od 500 objekata. To su najsloženije zgrade, najteže je obnavljati spomenike kulture. Obnovljeno je više od 250 sakralnih objekata, muzeja, knjižnica, arhiva i sudova. Sve je realizirano uz ogroman angažman stručnjaka, njihovu mobilizaciju, dobru organizaciju i brze reakcije', rekla je Obuljen Koržinek.

Dodala je i da su strani stručnjaci obnavljali Zagreb nakon potresa krajem 19. stoljeća, a danas to rade domaći stručnjaci. Ministrica je navela da time izvoze znanje, brzinu i metodologiju koju će podijeliti s inozemnim stručnjacima.

'Sigurna sam da će Meštrovićev paviljon, kao i Zagrebačku katedralu, dolaziti vidjeti stručnjaci iz inozemstva. Katedrala je stabilizirana i završena je prva faza konstrukcijske obnove s unutarnje strane. Sada počinje cjelovita obnova vanjskog plašta i tornjeva. Projekt konstrukcijske obnove dobio je na svjetskoj razini građevinskog Oscara za najinovativnije rješenje. Pretpostavljam da će katedrala i Sabor ostati posljednje zgrade koje ćemo obnavljati. Sve drugo je gotovo. Trenutačno smo na više od 430 završenih objekata, a ostatak će biti dovršen do kraja godine', navela je aktualno stanje obnove.