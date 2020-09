Stipić: Neriješen je status nastavnika, ne isključujemo i prosvjede

Predsjednik Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu - Preporod Željko Stipić rekao je u petak da nije riješen status zaposlenih u školama koji su prisiljeni na prekovremeni rad zbog epidemije koronavirusa te je najavio i mogućnost prosvjeda radi zaštite interesa nastavnika.

"Mi ćemo biti uporni i u rješavanju pitanja statusa radnika u škola ići ćemo do kraja, ne isključujemo ni mogućnost prosvjeda," izjavio je Stipić na konferenciji za novinare u Splitu. Tvrdi da se pandemija koronavirusa odražava na status učitelja i nastavnika jer oni u tim okolnostima rade više, a nagrađeni su manje.

"Svi učitelji i nastavnici koji rade online, oni to najčešće rade na svojim računalima i pri tomu troše svoje energente i plaćaju svoje telefonske i internetske račune. Krajnje je vrijeme ne samo da se svim njima dadne neka mjesečna naknada, nego da se reguliraju tri mjeseca (za vrijeme epidemije) kada su oni tako radili, a to nije bilo vrednovano," kazao je Stipić.

Upozorio je da zbog epidemije sve više učitelja i nastavnika odlazi na bolovanje, u samoizolaciju te im se plaće smanjuju primjerice, za, kako tvrdi, sa 7.000 kuna na 4.200 kuna.

"To znači da su učitelji i nastavnici ozbiljno kažnjeni zato što im se dogodila bolest. To upućuje kako prosvjetne vlasti nedovoljno ozbiljno shvaćaju da kada nekomu nametneš obavezu i od nekog nešto tražiš, onda prema toj drugoj strani moraš i imati neke obveze; ne možeš se ponašati u stilu - 'to je tvoja briga'," poručio je Stipić. Kaže i da su 'radnici u školama prisiljeni raditi u okolnostima koje su im nametnute i na koje ne mogu utjecati, ali su mnogi kažnjeni time što im je smanjena plaća'.

Kažnjeni su, tvrdi Stipić, jer ne znaju pod koji će uvjetima otići na bolovanje, time što nije reguliran njihov status i što sami plaćaju ono što ne bi trebali plaćati.

Dodao je da su sindikati prije mjesec dana ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu uputili prijedlog za rješavanje ovih pitanja ali još nisu odbili odgovor. Na upit u vezi s povećanjem osnovice za plaće, Stipić tvrdi da je ministar financija Zdravko Marić kontradiktoran.

"Ministar Marić u jednoj rečenici kaže da je deficit proračunski manji nego što su očekivali, a onda kaže da će otvoriti razgovore o smanjenju plaća u javnim službama, a to je kontradikcija. Dakle, potpisivao si s njima sporazum u okolnostima kad si mislio da će situacija biti lošija, a sada kad je situacija bolja, ti im najavljuješ 'zamrzavanje' ili, ne daj Bože, čak smanjenje plaće," rekao je Stipić.