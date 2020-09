Sukob zbog maski u školi: 'Roditelji su nasilno ušli u zgradu, zvali smo i policiju'

Prema riječima Vladimira Braice, ravnatelja šibenske Osnovne škole 'Tin Ujević', dio roditelja već neko vrijeme radi pritisak na djelatnike škole da se ukine obveza nošenja maski u razredima

'Od prošlog tjedna sam dobio nekoliko mailova od strane roditelja učenika iz viših razreda, traže da škola ukine odluku o nošenju maski. Imamo od 20 do 28 učenika u razredima i to nije moguće. Tu odluku je donio netko iznad mene, to je viša instanca, ja je samo provodim. Mislimo o dobrobiti, zdravlju i sigurnosti učenika. To nam je prioritet', rekao je Braica za ŠibenikIN.

No, nije stalo samo na mailovima. Prije dva dana je, prema ravnateljevim riječima, troje roditelja ušlo u školu i remetilo nastavu.