Prošao je prvi tjedan škole u korona doba, evo kako je to izgledalo

Mnogi su roditelji prošlog tjedna svoje đake s određenom strepnjom ispratili u školu. Zbog koronakrize škole su uvele posebne mjere i čini se da su se zasad uspjeli prilagoditi i učenici i nastavnici, piše u ponedjeljak Večernji list.

Istovremeno, u Velikoj Gorici osnovne su škole maksimalno iskoristile – školska dvorišta.

Prije same pandemije u velikogoričkoj Osnovnoj školi Eugena Kvaternika u školskom su dvorištu uredili vanjsku učionicu. Bila je to spontana ideja, detalj koji je trebao upotpuniti vanjski sadržaj škole i koji nije imao nikakvih opravdanja u koronavirusu. No ove školske godine to je postala njihova najtraženija učionica, donosi Večernji list.