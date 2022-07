Stipić: Danas je puno više konformista, a puno manje heroja u našim zbornicama

Burne reakcije zbog dopisa Sanje Musić Milanović srednjoj školi koju pohađa njezin sin. Zaključena ocjena ne smije se mijenjati, osim pred povjerenstvom nakon službenog prigovora, Ministarstvo obrazovanja šalje inspekcijski nadzor. Jesu li pritisci roditelja na škole prešli svaku mjeru? Zašto se odlični učenici s jednom četvorkom ne mogu više upisati u željene škole i na fakultete? Kako pritisak i stres utječu na djecu i mlade?

- Da li netko doživljava nešto što je napisano ili izrečeno kao pritisak na sebe, to je individualna kategorija, ali činjenica je da je profesor taj koji vodi učenike i zaključuje samostalno ocijene i snosi odgovornost za donošenje odluke.

Hitrec je rekla da će se tek vidjeti tko treba snositi sankcije nakon što je evidentno došlo do prekršaja. Zato što su ocjene promijenjene nakon što su zaključene i to ne prema proceduri koja je propisana zakonom.

Da li je ovo jedina izolirana situacija, situacija koja je izašla u medije. Da je majka neka druga gospođa, a ne ova bi li bila ista reakcija, zapitala se Hitrec.

Naglasila je kako se ne želi izgubiti kontakt s roditeljima te kako se tijekom cijele godine treba komunicirati, ali to ne znači da će se ispuniti sve njihove želje.

- Nažalost, u našim školama sve je više i više pritisaka. I oni nisu samo krajem školske godine, tada su najveći, ima ih tijekom cijele školske godine. Naprosto, to je jedna zona sumraka, jedno područje koje nikoga ne zanima dok se ne dogodi ovako nešto. I hvala gospođi Musić-Milanović, ona je zapravo omogućila da se ozbiljno progovori o jednoj stvari koju se već jako dugo neozbiljno u ovoj zemlji shvaća. Jer ocjene su odavno prestale biti pokazatelj učeničkih postignuća. Mogu to reći iz vlastitog iskustva, pripadao sam onim nastavnicima koji...



Mogu to reći, nikada nisam promijenio svoju ocjenu, hvala Bogu da je bilo tako. Mogu reći da je to čak i bila normalna stvar kad sam ja počinjao raditi. Danas to više nije normalno. Danas je puno više konformista, a puno manje heroja u našim zbornicama, rekao je Stipić u Otovrenom.