Stigle fotografije hrvatskog tima u Turskoj: 'To su jako teške situacije. Idemo na čudo i ne predajemo se!'

Hrvatski tim od 40 ljudi stigao je sinoć u Tursku, a već danas krenuli su u akciju kako bi spasili preživjele

I dalje se osjete vrlo jaka podrhtavanja no to ne ometa akcije traganja i spašavanja. Dan na terenu 🇭🇷 tima⤵️ pic.twitter.com/LWCaPdvZKs

'I dalje se osjete vrlo jaka podrhtavanja no to ne ometa akcije traganja i spašavanja', objavili su.

'Naša dosadašnja iskustva su pokazala da je najbolje da ne očekujemo ništa, da pratimo svoje procedure. Znamo što znamo, treniramo za ovo cijeli život, znamo što trebamo raditi i to je zapravo jedino čega se držimo', dodao je.

'Kad govorimo o spašavanju iz ruševina, stvar je opasna. Čovjek nikad ne ide sam, uvijek se ide u paru, a sa sobom imamo i inženjere. Oni nam daju savjete gdje možemo pristupiti, gdje možemo biti sigurniji. Oni nam daju nekakvu krvnu sliku objekta na kojem radimo. Primarno pazimo na sigurnost, kako sebe tako i pasa, a sve drugo dolazi nekakvim slijedom. Ne gubi se glava, ne srlja se, radi se sistematski i to nas čini sigurnijima', dodao je.

Hrvatski tim još nije pronašao živu osobu

'To su jako teške situacije i tu je, da budem iskren, vrlo mala vjerojatnost preživljavanja. Tu idemo na čudo. Ne predajemo se', rekao je te dodao: 'Ja vjerujem da imamo vremena dok god nam turske vlasti ne kažu da je dosta. Obično se radi od periodu od sedam do 10 dana. To je stvarno maksimum.'

Problem u potrazi stvara i hladnoća, koja smanjuje vjerojatnost preživljavanja nakon potresa.

'Sve ovisi kakva je situacija ispod ruševina. To je bilo usred noći pa su ljudi spavali i možda su neki pod pokrivačem. Ipak računamo i na to da su bili pod nekakvom zaštitom od hladnoće, što može pomoći', rekao je Marević.

Ipak, hrvatski tim danas nije pronašao niti jednu preživjelu osobu: 'Nažalost danas nije bilo sretnog kraja, ali ne gubimo nadu', rekao je Marević.