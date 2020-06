Stigle nove prognoze za Hrvatsku: Koliko će umrlih od korone biti do listopada

Institut za metriku i procjene u zdravstvu (IHME) sa Sveučilišta Washington u Seattleu izašao je s novim prognozama za Hrvatsku

Na isti datum zaraženih bi trebalo biti 2966.

Podsjetimo, u prethodnoj prognozi do 1. kolovoza izneseno je kako će u Hrvatskoj će prvog dana srpnja biti zabilježeno 106 smrti od posljedica Covida-19, a do početka kolovoza taj će broj narasti na 117, no sada se to promijenilo i brojka za kolovoz je 232.