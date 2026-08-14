VIDEO Planulo iznad Dubrovnika, vatrogasci su na terenu

Uz snažne požare koji su od jučer gorili diljem Dalmacije, ponajviše u Omišu, Zadru i na Pelješcu, gori i kod Dubrovnika. Kako javlja dubrovnik Net, oko 18:45 sati došlo je do požara na području Bosanke. Požar gasi 15 vatrogasaca, pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci te je lokaliziran već oko 19:20.