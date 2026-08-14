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VIDEO Planulo iznad Dubrovnika, vatrogasci su na terenu

I.H.

14.08.2026 u 20:56

Gori i na Srđu
Gori i na Srđu Izvor: Društvene mreže / Autor: Vatrogasci - 193/Facebook
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Gori na nepristupačnom terenu, a kako se vidi iz videozapisa iz grupe na Facebooku Vatrogasci – 193, požar je i na Srđu

Uz snažne požare koji su od jučer gorili diljem Dalmacije, ponajviše u Omišu, Zadru i na Pelješcu, gori i kod Dubrovnika. Kako javlja dubrovnik Net, oko 18:45 sati došlo je do požara na području Bosanke. Požar gasi 15 vatrogasaca, pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci te je lokaliziran već oko 19:20.

Gori na nepristupačnom terenu, a kako se vidi iz videozapisa iz grupe na Facebooku Vatrogasci – 193, požar je i na Srđu.

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