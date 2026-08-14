GASE I KANADERI

FOTO Ovo su scene s požarišta kod Zadra: Vatrogasci se nadaju uskoro staviti vatru pod nadzor

M. Šu./Hina

14.08.2026 u 20:25

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Požar otvorenog prostora, koji je u petak oko 15 sati izbio između Žerave i Ninskih Stanova u Zadarskoj županiji, još je aktaivan, alibi do večeri trebao biti stavljen pod nadzor, izjavio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

U gašenju vatre, koja je zahvatila velik prostor, uključeno je 67 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava sa šireg zadarskog područja i 20 vozila, dva kanadera i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, dodao je Rudić.

Vatra je zahvatila maslinike i borovu šumu, a stambeni objekti nisu ugroženi.

Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
    +35
Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

Potvrdio je da je požar zadarskom gradskom naselju Bili Brig lokaliziran u 16.25, a vatrogasci će i dalje ostati na terenu i dežurati kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje požara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKI POŽAR

VELIKI POŽAR

Plenković u Omišu: Najvažnije je da se ozlijeđeni oporave
PANIKA

PANIKA

VIDEO Dramatična snimka: Automobilom u plamenu bježali pred požarom
BILA JE U AUTOMOBILU

BILA JE U AUTOMOBILU

Stranjkinja nestala tijekom velikog požara kod Omiša, ne javlja se na mobitel: HGSS je traži

najpopularnije

Još vijesti