FOTO Ovo su scene s požarišta kod Zadra: Vatrogasci se nadaju uskoro staviti vatru pod nadzor

U gašenju vatre, koja je zahvatila velik prostor, uključeno je 67 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava sa šireg zadarskog područja i 20 vozila, dva kanadera i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, dodao je Rudić.

Vatra je zahvatila maslinike i borovu šumu, a stambeni objekti nisu ugroženi.