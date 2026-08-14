VIDEO: Požar na Dugom otoku munjevito se širi, vatrogasci brane kuće i vikendice: 'Situacija nije dobra!'

Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra je trajektom na Dugi otok stiglo 15 vozila trajektom. Većinom se radi o gasiteljima koji su popodne gasili u Ninskim Stanovima, rekao je Rudić.

'Požar na Dugom otoku je u razbuktaloj fazi, on se širi i radi se o jako teško pristupačnom terenu, jako gusta makija, ima dosta objekata koji su razasuti po području na puno mjesta. Ima objekata koje treba sačuvati', kazao je Rudić.

Za Dnevnik 3 HTV-a telefonom se javio Matej Rudić zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Zadar te izvijestio o požaru.

Dodao je kako su tamo sada lokalne vatrogasne snage DVD Sali i dislokacija Božava, a da je s kopna upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca.

'Na tom području ima kuća, ima vikendica. To nije klasično naselje nego ima objekata na nekoliko mjesta. Vatrogasci su usmjereni sada na obranu tih objekata, nekoliko objekata je do sada već obranjeno, radimo i dalje', istaknuo je Rudić.