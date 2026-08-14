VIDEO: Požar na Dugom otoku munjevito se širi, vatrogasci brane kuće i vikendice: 'Situacija nije dobra!'

U petak navečer buknuo je požar otvorenog prostora iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, doznaje se od zadarskog županijskog vatrogasnog zapovjednika Mateja Rudića.
Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra je trajektom na Dugi otok stiglo 15 vozila trajektom. Većinom se radi o gasiteljima koji su popodne gasili u Ninskim Stanovima, rekao je Rudić.
Za Dnevnik 3 HTV-a telefonom se javio Matej Rudić zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Zadar te izvijestio o požaru.
'Požar na Dugom otoku je u razbuktaloj fazi, on se širi i radi se o jako teško pristupačnom terenu, jako gusta makija, ima dosta objekata koji su razasuti po području na puno mjesta. Ima objekata koje treba sačuvati', kazao je Rudić.
Dodao je kako su tamo sada lokalne vatrogasne snage DVD Sali i dislokacija Božava, a da je s kopna upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca.
'Na tom području ima kuća, ima vikendica. To nije klasično naselje nego ima objekata na nekoliko mjesta. Vatrogasci su usmjereni sada na obranu tih objekata, nekoliko objekata je do sada već obranjeno, radimo i dalje', istaknuo je Rudić.
'Trenutna situacija na Dugom otoku nije dobra', kratko je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za 24sata.
'Kroz pola sata dolaze dodatne vatrogasne snage na otok. Teško je prohodan teren, gusta makija, a ima i kuća. Vatrogasci su angažirani na obrani tih objekata. Požar nije pod kontrolom', kazao je za 24sata županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
Vatra se širi, a gašenje dodatno otežava jaka bura
Vatrogasci 193 objavili su snimku s požarišta na kojoj se vidi razbuktala vatrena fronta.
Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a s kopna su upućena velika pojačanja. S vatrom se trenutačno bori 45 vatrogasaca s 15 vozila. Na požarištu su i vatrogasci iz Petrinje.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da se požar širi nošen jakom burom, ali je naglasio da zasad nisu ugroženi stambeni i drugi objekti.