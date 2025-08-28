grafiti na zgradi

Stigla zanimljiva reakcija iz Vlade: 'Upravo su premijer i ministar išli pisati prijeteće poruke Jergoviću'

Maja Šurina

28.08.2025 u 19:48

Miljenko Jergović i Andrej Plenković
Miljenko Jergović i Andrej Plenković Izvor: Pixsell/tportal / Autor: Patrik Macek/PIXSELL/Matej Grgić/Tportal
Bionic
Reading

Na zgradi poznatog književnika Miljenka Jergovića osvanuo je prijeteći grafit, što je objavio i na Facebooku. Sada je stigla i reakcija iz Vlade

Jergoviću je nepoznat netko na fasadu zgrade u kojoj živi napisao: 'Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila.'

O svemu se poznati književnik oglasio na Facebooku, gdje je napisao da slučaj neće prijaviti policiji, jer joj, među ostalim, ne vjeruje, nego će svaki put javno objavljivati o incidentima.

'I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića', napisao je Jergović u statusu na Facebooku.

vezane vijesti

Za komentar smo upitali i Banske dvore. 'Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine', odgovorili su cinično iz Vlade.

'U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović', stoji u odgovoru koji je tportal dobio iz Vlade.

Podsjetimo, premijer se na sjednici Vlade osvrnuo na prosvjede branitelja u Benkovcu i Šibeniku. Spomenuo je i situaciju u društvu.

'Nije dobro da se zlorabe određene teme i događaji kako bi se poticalo mišljenje da Vlada to potiče. Neke lijeve opcije nastoje to tako prikazati. Svi oni koji su isključivi i radikalnim porukama nastoje podijeliti društvo su na krivom putu. Vodit ćemo računa o temeljima hrvatske demokracije, slobodi, pravu svih pojedinaca na izražavanje te Domovinski rat kao ishodište toga', poručio je, između ostalog, premijer.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prosvjedi zbog festivala

prosvjedi zbog festivala

Medved se sastao s braniteljima: Objavljeno o čemu su razgovarali
juraj aras

juraj aras

Direktor benkovačkog festivala pisao Plenkoviću: 'Molim premijera da pročita program'
školska pucnjava

školska pucnjava

Objavljeni novi detalji o ubojici iz Minneapolisa: 'Želio je gledati kako djeca pate'

najpopularnije

Još vijesti