Stigla zanimljiva reakcija iz Vlade: 'Upravo su premijer i ministar išli pisati prijeteće poruke Jergoviću'

'I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića' , napisao je Jergović u statusu na Facebooku.

O svemu se poznati književnik oglasio na Facebooku, gdje je napisao da slučaj neće prijaviti policiji, jer joj, među ostalim, ne vjeruje, nego će svaki put javno objavljivati o incidentima.

Jergoviću je nepoznat netko na fasadu zgrade u kojoj živi napisao: 'Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila.'

Za komentar smo upitali i Banske dvore. 'Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine', odgovorili su cinično iz Vlade.



'U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović', stoji u odgovoru koji je tportal dobio iz Vlade.

Podsjetimo, premijer se na sjednici Vlade osvrnuo na prosvjede branitelja u Benkovcu i Šibeniku. Spomenuo je i situaciju u društvu.

'Nije dobro da se zlorabe određene teme i događaji kako bi se poticalo mišljenje da Vlada to potiče. Neke lijeve opcije nastoje to tako prikazati. Svi oni koji su isključivi i radikalnim porukama nastoje podijeliti društvo su na krivom putu. Vodit ćemo računa o temeljima hrvatske demokracije, slobodi, pravu svih pojedinaca na izražavanje te Domovinski rat kao ishodište toga', poručio je, između ostalog, premijer.