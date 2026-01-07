'Stidnica' podijelila stručnjake: Pravobraniteljica traži promjenu naziva spolnog organa

'Naša preporuka da se u idućim izdanjima udžbenika za Prirodu i Biologiju izraz ' stidnica ' nadomjesti izrazom ' vulva' , nije prihvaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i nakladnika školskih udžbenika, unatoč tome što je 'vulva' (premda latinizam) dopuštena istoznačnica u hrvatskom jeziku te unatoč tome što se u udžbenicima u području spolnosti već koriste neki latinizmi poput prostata, klitoris ili penis', priopćeno je iz Ureda za ravnopravnost spolova.

Za vanjski ženski spolni organ , pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić traži promjenu nazivlja. Umjesto 'stidnice', koristio bi se pojam 'vulva' ili neki drugi prikladniji naziv koji ne sadrži korijen 'stid'.

Pravobraniteljica je inicirala sastanak kako bi se oformila radna skupina od tima stručnjaka liječnika, profesora, psihologa - navodeći kako je upravo Liječnički zbor za to dao i prijedlog.

Jedan od sudionika sastanka Ivan Marko Gligorić (Odsjek za kroatistiku, FFZG) poručuje: 'Bilo koje proganjanjanje bilo kojeg korjena riječi ili izvedenica osiromašuje jezik. Kao drugo, to je promjena termina, a ne općeg jezika i tu treba svoje reći zdravstvena struka s jezikoslovcima', piše Dnevnik.hr.

Na sastanku se tako pojavilo neslaganje. Pravobraniteljica poručuje:

'S obzirom na kategoričko neslaganje s inicijativom izraženo od strane predsjednika Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), iako je upravo to tijelo predložilo formiranje radne skupine i prethodno izrazilo slaganje s inicijativom) i predstavnika Odsjeka za kroatistiku FFZG-a, pravobraniteljica zaključuje kako je inicijativa za formiranjem radne skupine očigledno nesvrsishodna i da nema uvjeta za njezinu realizaciju', poručili su iz Ureda Pravobraniteljice.

'Međutim, s obzirom na naše stajalište da bi izraze u području spolnosti koje u svom korijenu imaju riječ 'stid' u hrvatskome standardnome jeziku trebalo označiti arhaizmima i prikloniti se primjerenijim jezičnim rješenjima koja bi bila u skladu s načelom ravnopravnosti spolova i suvremenim poimanjem spolnosti, Institutu za hrvatski jezik dali smo preporuku da nastavi rad na prijedlozima zamjenskih izraza', dodaju.

S druge strane, aktivistice podržavaju inicijativu jer smatraju da od 'stidnice' počinju traume i problemi u razumijevanju tijela.

Aktivistica Sanja Sarnavka poručuje: 'Žene se moraju stidjeti svoga tijela i tu počinju traume u razumijevanju sebe. I nije samo stidnica, već imamo i velike i male stidne usne i cijeli taj ženski spolni organ je povezan s osjećajem srama'.

Hoće li se nazivlje mijenjati i kako još nije poznato.