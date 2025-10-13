Staničić: Kao sud nećemo prihvatiti političku kritiku

'Prvi koraci će biti da nastavimo raditi ono što Ustavni sud već desetljećima kvalitetno radi, a to je da štitimo temeljne slobode i prava hrvatskih građana i da budemo adekvatan kontrolor zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti', rekao je. Prije nego je izabran, petero njegovih kolega odlučilo je napustiti sjednicu i ne glasovati o novom predsjedniku. Smatrali su da oni kojima istječe mandat, o tome ne trebaju glasati. Staničić smatra kako taj potez nije dobar i da nije bio primjeren.

Trojica novih ustavnih sudaca trebala su danas biti izabrana i stupiti na dužnost, ali Sabor nije ispunio svoju ustavnu obvezu. Nisu imenovana tri nova suca, pa se po sili Ustava postojećoj trojici sudaca produžio mandat do najviše šest mjeseci.

'Moglo se to izbjeći. Ipak, ne treba previše o tome govoriti. Trebamo se svi okrenuti budućnosti. To su kolege s kojima ću ja i dalje raditi. U interesu je hrvatskih građana i Ustavnog suda da sve podjele prevladamo. To neće utjecati na rad Ustavnog suda u budućnosti', rekao je Staničić za HRT .

'Ustavni sud će funkcionirati i s deset sudaca, iako bi to svi htjeli izbjeći. Bilo bi dobro da Sabor upotpuni broj sudaca Ustavnog suda. To je optimalan broj sudaca da bi mogli adekvatno obavljati posao. Najveći broj predmeta su predmeti 'malih ljudi'. Preko 90 posto predmeta su Ustavne tužbe fizičkih i pravnih osoba', rekao je. Tu će najviše nastati usko grlo jer imaju zaostataka koje nisu riješili.

'Onda će zbog tri suca manje biti bitno smanjen broj odluka. Rijetke su situacije gdje nemamo jednoglasne odluke. Jednoglasno smo donijeli u zadnjih 9 mjeseci 98 posto odluka', rekao je Frane Staničić.

Politički svjetonazor

Naglasio je kako nije primijetio da se govori o stručnosti sudaca koji su izabrani ili bi trebali biti izabrani.

'Fokus je stavljen na njihov politički svjetonazor ili društveni identitet. To nije nebitno, ali ne smije određivati suca Ustavnog suda. Dok je ovakav način izbora, upliv politike na odabir sudaca Ustavnog suda je važan, zato što politika odabire one koji svjetonazorski odgovaraju nekoj slici društva koju ta politika želi stvarati. Bilo lijeva, desna ili umjerena, sasvim je svejedno. Određen odnos suca prema određenoj političkoj opciji mora prestati onda kad on bude izabran za suca Ustavnog suda. Onda sudimo samo na temelju Ustava, zakona i drugih vrijedećih izbora prava', rekao je.

Kritiziranje odluka

Dodao je kako je i sam kritizirao neke odluke Ustavnog suda.

'Izrazito je dobro da dobijemo objektivnu kritiku. Ako je ona takva, onda je trebamo prihvatiti. Kao sud nećemo prihvatiti političku kritiku, da trebamo suditi u skladu s tim kako netko misli da je politički oportunije. Trudit ćemo se da otklonimo upliv politike na rad Ustavnog suda', zaključio je.