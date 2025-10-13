predsjednik ustavnog suda

Staničić: Kao sud nećemo prihvatiti političku kritiku

Bi. S.

13.10.2025 u 19:26

Frane Staničić
Frane Staničić Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL
Bionic
Reading

Frane Staničić danas je i službeno preuzeo dužnost predsjednika Ustavnog suda. U razgovoru za Dnevnik HRT-a rekao je da će se sa sucima truditi u potpunosti otkloniti upliv politike na rad Ustavnog suda

Staničić je objasnio prve poteze na novoj funkciji.

'Prvi koraci će biti da nastavimo raditi ono što Ustavni sud već desetljećima kvalitetno radi, a to je da štitimo temeljne slobode i prava hrvatskih građana i da budemo adekvatan kontrolor zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti', rekao je. Prije nego je izabran, petero njegovih kolega odlučilo je napustiti sjednicu i ne glasovati o novom predsjedniku. Smatrali su da oni kojima istječe mandat, o tome ne trebaju glasati. Staničić smatra kako taj potez nije dobar i da nije bio primjeren.

vezane vijesti

'Moglo se to izbjeći. Ipak, ne treba previše o tome govoriti. Trebamo se svi okrenuti budućnosti. To su kolege s kojima ću ja i dalje raditi. U interesu je hrvatskih građana i Ustavnog suda da sve podjele prevladamo. To neće utjecati na rad Ustavnog suda u budućnosti', rekao je Staničić za HRT.

Trojica novih ustavnih sudaca trebala su danas biti izabrana i stupiti na dužnost, ali Sabor nije ispunio svoju ustavnu obvezu. Nisu imenovana tri nova suca, pa se po sili Ustava postojećoj trojici sudaca produžio mandat do najviše šest mjeseci.

Frane Staničić
  • Frane Staničić
  • Frane Staničić
  • Frane Staničić
  • Frane Staničić
  • Frane Staničić
    +2
Frane Staničić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Ustavni sud će funkcionirati i s deset sudaca, iako bi to svi htjeli izbjeći. Bilo bi dobro da Sabor upotpuni broj sudaca Ustavnog suda. To je optimalan broj sudaca da bi mogli adekvatno obavljati posao. Najveći broj predmeta su predmeti 'malih ljudi'. Preko 90 posto predmeta su Ustavne tužbe fizičkih i pravnih osoba', rekao je. Tu će najviše nastati usko grlo jer imaju zaostataka koje nisu riješili.

'Onda će zbog tri suca manje biti bitno smanjen broj odluka. Rijetke su situacije gdje nemamo jednoglasne odluke. Jednoglasno smo donijeli u zadnjih 9 mjeseci 98 posto odluka', rekao je Frane Staničić.

Politički svjetonazor

Naglasio je kako nije primijetio da se govori o stručnosti sudaca koji su izabrani ili bi trebali biti izabrani.

'Fokus je stavljen na njihov politički svjetonazor ili društveni identitet. To nije nebitno, ali ne smije određivati suca Ustavnog suda. Dok je ovakav način izbora, upliv politike na odabir sudaca Ustavnog suda je važan, zato što politika odabire one koji svjetonazorski odgovaraju nekoj slici društva koju ta politika želi stvarati. Bilo lijeva, desna ili umjerena, sasvim je svejedno. Određen odnos suca prema određenoj političkoj opciji mora prestati onda kad on bude izabran za suca Ustavnog suda. Onda sudimo samo na temelju Ustava, zakona i drugih vrijedećih izbora prava', rekao je.

Kritiziranje odluka

Dodao je kako je i sam kritizirao neke odluke Ustavnog suda.

'Izrazito je dobro da dobijemo objektivnu kritiku. Ako je ona takva, onda je trebamo prihvatiti. Kao sud nećemo prihvatiti političku kritiku, da trebamo suditi u skladu s tim kako netko misli da je politički oportunije. Trudit ćemo se da otklonimo upliv politike na rad Ustavnog suda', zaključio je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
samit u egiptu

samit u egiptu

Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo će spriječiti Treći svjetski rat

  • 20:22

    Trump napušta Egipat i vraća se u Washington Donald Trump ukrcao se u Air Force One i vraća se u Washington DC nakon burna 24 sata. Američki predsjednik napušta Egipat nakon što je potpisao mirovni plan za Gazu u pratnji čelnika iz cijelog svijeta. Jutros je u izraelskom Knesetu održao govor, nekoliko sati nakon što je Hamas oslobodio 20 preostalih živih talaca kako je dogovoreno prema sporazumu.

  • 18:40

    Potpisan mirovni sporazum za Gazu Donald Trump prvi potpisuje mirovni plan za Gazu. Plan su potom potpisali egipatski vođa Abdel Fatah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. 'Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati', rekao je Trump dok je potpisivao dokument. 'Ovo je nevjerojatan dan za svijet', dodao je. Kaže da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku. Kako javlja Sky News, Trump se uoči potpisivanja mirovnog sporazuma pojedinačno obratio čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. 'On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene', rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: 'Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao'.  Trump je pozdravio 'vrlo važnu ulogu' koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini 'sposoban donijeti mir u našu regiju'.

  • 16:59

    Trump i ostali svjetski čelnici stigli u Egipat Američki predsjednik Donald Trump sletio je u poznato egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.  Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.  Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.  Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.  Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 
poticajna sredstva

poticajna sredstva

Država dodaje novac građanima koji uplaćuju u stambenu štednju: Poznat je iznos
s istočne strane

s istočne strane

Split dobiva novi ulaz u grad, evo kad bi trebao biti probijen tunel Kozjak

najpopularnije

Još vijesti