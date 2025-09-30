Šeparović: Nije uloga Ustavnog suda da ruši vlast. To se radi u Saboru i na izborima

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović smatra da je njegov nasljednik 'odlično rješenje', a osudio je ponašanje petero kolega ustavnih sudaca

'Po meni, profesor Frane Staničić je odlično rješenje. On je ugledni član akademske zajednice. Ima zavidno akademsko obrazovanje, stručne i znanstvene radove. Ima upravljačko iskustvo. Prema tome, ja mislim da će on biti odličan predsjednik', rekao je Šeparović u intervjuu za HRT. Za Staničićevu zamjenicu izabrana je Maša Marochini Zrinski, koja dolazi iz kvote oporbe, a Šeparović poručuje da kad završe izbori da kvote za njega više ne postoje. 'Kad završe izbori, za mene kvote više ne postoje. Radi se o hrvatskim ustavnim sucima. Upravo smo htjeli izborom profesora Staničića i profesorice Marochini Zrinski, različitih svjetonazora, poslati poruku stabilnosti i poruku da ustavni suci nisu delegati političkih stranaka i da ovo nije Sabor', rekao je Šeparović. Ne odobrava odluku petero sudaca da napuste sjednicu prije glasanja o novom predsjedniku Ustavnog suda.

'Smatram da je to nedopustivo. I ne vidim nijedan opravdani razlog. Kolege su mogli istaknuti nekog drugog i o tome bi se glasovalo. Meni 12. listopada ističe i sudački i predsjednički mandat. Sud ne može funkcionirati bez predsjednika. Prema tome, predsjednik suda se morao izabrati', naglasio je i dodao da nema razloga dovoditi u pitanje legitimitet. 'U pozadini priče je ta priča o takozvanom legitimitetu. Kao da mi, suci koji odlazimo, nemamo pravo birati predsjednika. To nije točno. Ako možemo donositi najteže odluke, zašto ne bismo birali predsjednika?', upitao je Šeparović. U svom je mandatu na čelu Suda često bio kritiziran, a opozicija je tvrdila da su neke njegove odluke politički motivirane.

