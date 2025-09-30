Šeparović: Nije uloga Ustavnog suda da ruši vlast. To se radi u Saboru i na izborima

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović smatra da je njegov nasljednik 'odlično rješenje', a osudio je ponašanje petero kolega ustavnih sudaca
'Po meni, profesor Frane Staničić je odlično rješenje. On je ugledni član akademske zajednice. Ima zavidno akademsko obrazovanje, stručne i znanstvene radove. Ima upravljačko iskustvo. Prema tome, ja mislim da će on biti odličan predsjednik', rekao je Šeparović u intervjuu za HRT.
Za Staničićevu zamjenicu izabrana je Maša Marochini Zrinski, koja dolazi iz kvote oporbe, a Šeparović poručuje da kad završe izbori da kvote za njega više ne postoje.
'Kad završe izbori, za mene kvote više ne postoje. Radi se o hrvatskim ustavnim sucima. Upravo smo htjeli izborom profesora Staničića i profesorice Marochini Zrinski, različitih svjetonazora, poslati poruku stabilnosti i poruku da ustavni suci nisu delegati političkih stranaka i da ovo nije Sabor', rekao je Šeparović. Ne odobrava odluku petero sudaca da napuste sjednicu prije glasanja o novom predsjedniku Ustavnog suda.
'Smatram da je to nedopustivo. I ne vidim nijedan opravdani razlog. Kolege su mogli istaknuti nekog drugog i o tome bi se glasovalo. Meni 12. listopada ističe i sudački i predsjednički mandat. Sud ne može funkcionirati bez predsjednika. Prema tome, predsjednik suda se morao izabrati', naglasio je i dodao da nema razloga dovoditi u pitanje legitimitet.
'U pozadini priče je ta priča o takozvanom legitimitetu. Kao da mi, suci koji odlazimo, nemamo pravo birati predsjednika. To nije točno. Ako možemo donositi najteže odluke, zašto ne bismo birali predsjednika?', upitao je Šeparović.
U svom je mandatu na čelu Suda često bio kritiziran, a opozicija je tvrdila da su neke njegove odluke politički motivirane.
'Teško je, naravno, suditi o sebi. Ako smo i griješili, ako sam ja griješio, onda te greške sigurno nisu bile namjerne i nisu bile politički motivirane. Dao sam sve od sebe i odlazim ispunjen i ponosan što sam obavljao ovu dužnost', rekao je Šeparović i naglasio da su tvrdnje da je Sud odluke donosio u korist vladajućih potpuno neopravdane.
'Analiza je pokazala da smo donijeli oko 40 odluka protiv vlasti. Mi nismo bili ni za vlast ni za oporbu, nego smo sudili temeljem Ustava i zakona. Ako smo donosili odluku u korist vladajućih, to znači da su bili u pravu. Kad nisu bili u pravu, ukidali smo bez milosti', rekao je.
Kao primjere odluka naveo je pitanja prekida trudnoće, domiteljstva istospolnih osoba, izbornih jedinica, gospodarenja otpadom i drugih tema.
'Što bismo mi trebali sad, rušiti vlast? Pa nije uloga Ustavnog suda da ruši vlast. Vlada se ruši u Saboru, a vlast se mijenja na izborima. I to je bit cijele priče', naglasio je Šeparović, koji je najavio da se povlači iz aktivnog sudjelovanja u pravosuđu.
'Vratit ću se vjerojatno u nekakvu 'light' varijantu odvjetništva. Više ću se posvetiti svojim unucima i rodnoj Korčuli, ali mislim da ću se malo baviti i pisanjem znanstvenih radova', zaključio je.