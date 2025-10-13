Vukovar se sjeća 97 policajaca poginulih i nestalih u ratu

Među 97 policajaca poginulih i nestalih 1991. godine u obrani Vukovara, čija su imena pročitana tijekom komemorativne svečanosti, 61 je iz vukovarsko-srijemske policije, 15 iz varaždinske, 11 iz međimurske, te šestorica iz brodsko-posavske policije i četvorica iz Antiterorističke jedinice Lučko.

Program In memoriam na 97 policajaca poginulih i nestalih u obrani Vukovara počeo je paljenjem svijeća i molitvom za poginule policajce i branitelje u Marincima, mjestu između Vinkovaca i Vukovara u kojem su 12. listopada 1991., u pokušaju proboja hrvatskih snaga prema tada okupiranom Vukovaru, poginula tri pripadnika ATJ-a Lučko, tri pripadnika SJP Slavonski Brod ŠAP i četiri pripadnika Zbora narodne garde, dok su ranjena 44 hrvatska branitelja.

Uz izaslanika potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova državnog tajnika Tomislava Bilandžića i glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu, vijence i svijeće zahvale kod spomenika ispred zgrade nekadašnje vukovarske policije položili su i članovi obitelji i rodbine poginulih i nestalih policajaca te predstavnici udruga, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara.