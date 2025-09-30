Habijan: Odlazak sudaca sa sjednice Ustavnog suda nije bio mudar potez

Ustavni sudac Frane Staničić u ponedjeljak je izabran za novog predsjednika Ustavnog suda, a za njegovu zamjenicu sutkinja Maša Marochini Zrinski. Novo vodstvo Ustavnog suda RH izabralo je osam ustavnih sudaca, a sjednicu je nakon usvajanja dnevnog reda, a prije glasovanja, napustilo pet sudaca.

Upitan što misli o odluci tih sudaca koji su napustili sjednicu, ministar Habijan rekao je novinarima kako "misli da nije dobra".

"Možemo se mi slagati ili ne slagati, ali ustavnim sucima ne bi trebala biti temeljna ili ključna poruka ideologija ili svjetonazor", istaknuo je Habijan, komentirajući tu situaciju.