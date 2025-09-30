Habijan: Odlazak sudaca sa sjednice Ustavnog suda nije bio mudar potez

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u utorak da odlazak pet ustavnih sudaca sa sjednice Ustavnog suda RH na kojoj je izabran predsjednik tog suda i njegova zamjenica, nije bio mudar potez, naglasivši kako živimo u demokraciji, a Ustavni sud trebao bi biti odlika toga
Ustavni sudac Frane Staničić u ponedjeljak je izabran za novog predsjednika Ustavnog suda, a za njegovu zamjenicu sutkinja Maša Marochini Zrinski. Novo vodstvo Ustavnog suda RH izabralo je osam ustavnih sudaca, a sjednicu je nakon usvajanja dnevnog reda, a prije glasovanja, napustilo pet sudaca.
Upitan što misli o odluci tih sudaca koji su napustili sjednicu, ministar Habijan rekao je novinarima kako "misli da nije dobra".
"Možemo se mi slagati ili ne slagati, ali ustavnim sucima ne bi trebala biti temeljna ili ključna poruka ideologija ili svjetonazor", istaknuo je Habijan, komentirajući tu situaciju.
"Živimo u demokraciji. Ustavni sud RH, kao četvrti stup vlasti, trebao bi biti odlika toga", rekao je Habijan na upite novinara uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.
"Možemo imati različita stajališta i shvaćanja, pravna prije svega, ali mislim da ovo nije bio mudar potez. Ja to ne bih nikad napravio", zaključio je.
Na pitanje novinara što očekuje od novog predsjednika Ustavnog suda, ministar pravosuđa Habija kratko je odgovorio - "pa da se drži prije svega Ustava i ustavnog zakona; kao i svaki drugi ustavni sudac koji je izabran i koji je prisegnu".
Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i njegova zamjenica Maša Marochini Zrinski stupaju na dužnost 13. listopada, istekom mandata dosadašnjeg predsjednik Miroslava Šeparovića i njegova zamjenika Mate Arlovića.