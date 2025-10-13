Odbor za obranu podržao konačne prijedloge obrambenih zakona

Zakon o obrani, kojim se ponovno uvodi dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje (TVO), bio je, kao i kod prvog čitanja, u fokusu rasprave. Novost u odnosu na raniji prijedlog je da u kategoriju osoba koje se oslobađaju obveze temeljnog vojnog osposobljavanja pripada i novak službenik pravosudne policije koji je podnio zahtjev za oslobađanje, a detaljnije je propisana odredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju.

Uoči rasprave na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, Odbor za obranu je Zakon o obrani podržao sa sedam glasova 'za', jednim 'protiv' i dva suzdržana, dok je Zakon o službi u Oružanim snagama RH podržan s većim brojem glasova - devet 'za' i jednim 'protiv'.

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti dopušten je prigovor savjesti , zbog čega će TVO odraditi u Civilnoj zaštiti u trajanju tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca. Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1.100 eura mjesečno, dok će za civilnu službu biti uvelike manja, a regulirat će se uredbom.

Ostvarit će je nezaposlena osoba koja je završila temeljno vojno osposobljavanje ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstani pričuvnik koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, pod jednakim uvjetima, u državnim tijelima te upravnim tijelima lokalnih jedinica.

Pučka pravobraniteljica: Odredbe nisu dovoljno precizne, posebno kod priziva savjesti

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter ponovno je ukazala na nedovoljnu preciznost pojedinih odredbi, posebno u dijelu koji se tiče priziva savjesti i navođenja "uvjerljivih vjerskih i moralnih razloga" za služenje u Civilnoj zaštiti ili lokalnim jedinicama.

"Sada dionici nemaju uvida u sve promjene koje se predlažu jer se velik dio ostavlja za uređenje uredbama i pravilnicima, a koji neće podlijegati parlamentarnoj kontroli. Civilna služba ostaje nejasna, kao što je i nejasno na koji će način netko učiniti uvjerljivima moralne i vjerske razloge ako ne želi na temeljnu vojnu obuku nego na civilno služenje, ta je odredba apstraktna. O prizivu savjesti ranije je odlučivalo povjerenstvo koje je imenovalo Ministarstvo za socijalni rad i bilo je međuresorno, a sada će to činiti tijelo državne uprave - MUP, a na što nema prava žalbe i čini civilno služenje otegotnim", kazala je.

Dok pučka pravobraniteljica pojedine odredbe smatra diskriminatornima, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručuje da je Zakon u skladu s Ustavom i Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

"Nije nužno svako dovođenje u nejednak položaj diskriminacija. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima propisana je i drugim posebnim zakonima. Onaj tko odluči obući uniformu i staviti oružje na rame, on je ispred interesa onih koji idu služiti u lokalne jedinice i kositi travu ili u Civilnu zaštitu. Zna se što radi vojska, a što Civilna zaštita i to nije diskriminacija već jednostavno rangiranje ljudi po smislu njihovih preferencija", naglasio je.

Da je netko u ovom Zakonu diskriminiran, ja to ne vidim i to su potpuno nebitne stvari, dodao je.

Bauk (SDP): Sporno je što će se ukinuti Zakon o civilnoj službi

Pučka pravobraniteljica, ali i predsjednik Odbora Arsen Bauk (SDP) problematizirali su što se uvođenjem ovog zakona ukida Zakon o civilnoj službi.

"Mi u SDP-u podržavamo uvođenje vojnog roka jer smo vidjeli opasnost da bi u dogledno vrijeme mogla biti vojska bez vojnika. Odredbe oko trajanja TVO-a i civilne službe te ostalih detalja su nam prihvatljive, ali nam je sporno da će prestati važiti Zakon o civilnoj službi i razmišljamo predložiti zaključak kojim bi se zadužila Vlada da u roku godinu dana napravi Zakon o civilnoj službi", rekao je.

Smatra legitimnim da država propisuje prednost pri zapošljavanju kao poticajnu mjeru odazivanja mladih na služenje vojnog roka, ali i da onaj tko je odslužio TVO ne bi smio imati prednost nad onim tko nije ni imao priliku odslužiti ga, s obzirom na to da je 2008. obvezni vojni rok ukinut, a sada više zbog dobi nije u prilici odslužiti ga, kao i u odnosu nad ženama za koje TVO nije obvezno već se mogu javiti dragovoljno. Stoga su SDP-ovi članovi glasali suzdržano za Zakon o obrani, dok su Zakon o službi u Oružanim snagama podržali.

Zastupnik Možemo! Marin Živković tražio je analizu na temelju koje je donesena odluka o uvođenju TVO-a, na što mu je ministar poručio da se radi o klasificiranim dokumentima. Upozorio je da se uvođenjem TVO-a ukida dragovoljno vojno osposobljavanje na koji su se javljali motivirani mladići ili djevojke i imali interesa ostati u vojnoj službi, a kritizirao je i odnos prema onima koji će služiti TVO u odnosu na one koji će ga služiti civilno u pogledu naknade.

Živković (Možemo): Zašto se rad na teškim poslovima u civilnoj službi ne plaća primjereno?

"Mislite da je 100 eura mjesečno za četveromjesečni rad u lokalnim jedinicama na teškim poslovima, primjerice asfaltiranju cesta, primjereno i dostojanstveno?. Pitanje je zašto se civilna službe drugačije tretira od vojnog roka, duže traje, a manje su plaćeni i to nije fer", naglasio je.

Ne slaže se i s novinom da će Odbor za obranu od sada MORH-u davati mišljenje o nabavama u vrijednosti većima od 15 milijuna eura, dok će o postupcima od 5 do 15 milijuna eura biti tek obaviješteni izvješćem koje će MORH morati podnijeti do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu proračunsku godinu.

"Mi ćemo podnijeti amandman da se davanje mišljenja vrati na sve nabave u vrijednosti do 5 milijuna eura kao i sada jer znamo koliko je bilo afera u raznim nabavama i da se oprema preplaćuje protuzakonito", dodao je, a HDZ-ovci mu uzvratili da Možemo! nema pravo moralno prozivati nikoga.

"Počnite od sebe, pokažite u Gradu Zagrebu nabave, od Hipodroma na dalje. Baš vi imate moralno pravo prozivati druge, nečuveno", poručili su.

HDZ-ovi zastupnici podržali su izmjene zakona ističući kako donosi iskorak, a podršku su dali i vanjski članovi Željko Sačić, Vinko Kovačić, Krešimir Ćosić, Slavko Barić i Matko Kuzmanić.