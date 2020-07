Srbija uvodi strože mjere: Od srijede zabrana okupljanja, policijski sat od petka

U Beogradu se, zbog pogoršane epidemiološke situacije, od petka do ponedjeljka ponovno uvodi policijski sat i zabranjuje okupljanje više od pet osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru, izjavio je u utorak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić

On je večeras na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji rekao da će konretnu odluku o policijskom satu - najvjerojatnije od 18 sati u petak do ponedjeljka u pet ujutro - donijeti Krizni stožer, ali da bi on volio da ta mjera vrijedi za cijelu Srbiju, a ne samo za Beograd,

On je naglasio da je "alarmantna situacija u Beogradu, a ozbiljna u još četiri grada", navodeći da je u covid bolnicama trenutno oko 4.000 pacijanata.

Vučić je upozorio da Srbiju očekuje veliki izazov jer se u jesen očekuje sudar sezonske gripe i koronavirusa.

"Morat ćemo izbjeći sudar sezonske gripe i koronavirusa, čiji se najjači udar očekuje početkom studenog, i zato ćemo cijepiti dva milijuna ljudi", rekao je Vučić, navodeći da će cjepljenje biti obvezno za sve pripadnike vojske i policije, zdravstvene djelatnike i zaposlenike javnih službi, umirovljenike i kronične bolesnike.

Vučić je najavio da će Srbija izgraditi dvije velike covid bolnice - jednu pored Beograda sa 800 do 1.000 kreveta, a drugu, manju, u Kruševcu, a bit će završene za tri mjeseca.

Srbija će, rekao je Vučić, nabaviti i modularne, sklopive, bolnice koje se, po potrebi, mogu premještati iz mjesta u mjesto, gdje se pojave problemi.

"Mi više od toga ne možemo učiniti, ali moramo biti disciplinirani i pobjedit ćemo", rekao je Vučić.

On je ocijenio da cjepiva protiv koronavirusa "neće biti do iduće godine, ako ga i tada bude", navodeći da su previše optimistične prognoze da će stanje biti kritično do veljače, a neki kažu do ljeta iduće godine.

Vučić je najavio da je pred Srbijom teško vrijeme i u rješavanju kosovskog pitanja i pozvao na nacionalno jedinstvo, solidarnost i suradnju.

Komentirajući ekonomsku pomoć države gospodarstvu, Vučić je istaknuo da je Srbija "na dnevnoj razini troši milijun eura za zaštitu zdravlja svojih građana i zdrastvenu njegu milijuna ljudi". Po njegovim riječima, dosad je "ubrizgala 2,35 milijardi eura" u gospodarstvo, što u koronakrizi nisu napravile ni ekonomski snažnije zemlje.