Spremite se na minuse: Prognostičari za tportal otkrili kakvo će biti vrijeme u novogodišnjoj noći

Još je jedan dan ostao do slavlja i oproštaja od 2025., a planirate li novu godinu dočekati na otvorenom, trebat ćete se dobro obući. To se može zaključiti iz prognoze novogodišnje noći koju je za tportal složio DHMZ

Silvestrovo će, kažu za tportal u DHMZ-u, biti u znaku većinom sunčanog i hladnog vremena. Poslijepodne i prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima očekuje se porast naoblake, dok na istoku u novogodišnjoj noći rijetko može pasti vrlo malo snijega ili susnježice. Na Jadranu će puhati jaka bura, osobito u prvom dijelu dana, zbog čega će se osjećaj hladnoće dodatno pojačavati. Najjača će biti u noći na srijedu i ujutro, a pod Velebitom se očekuju i olujni udari, zbog čega je izdano žuto upozorenje – vrijeme je potencijalno opasno. Tijekom dana bura će postupno slabjeti, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na istoku prevladavati sjeverozapadni vjetar.

Na moru će biti hladnije nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Danju će temperature većinom biti između 4 i 7 °C, dok će na kopnu biti od -1 do 4 °C. Navečer i u novogodišnjoj noći bit će još hladnije: od –6 do –1 °C, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i oko -10 °C. Na obali i otocima vrijednosti temperature od oko 0 °C na sjeveru do 6 °C na jugu zemlje.

Zbog niskih temperatura u pojedinim dijelovima zemlje izdano je žuto upozorenje na hladnoću. Građanima koji se planiraju zadržavati na otvorenom tijekom dočeka Nove godine savjetuje se da se primjereno odjenu, osobito zbog mogućih zdravstvenih rizika za osjetljive skupine, ponajprije starije osobe i malu djecu.