Sprema li se Kubi venecuelanski scenarij? Papa poziva na dijalog

Američki predsjednik Donald Trump rekao je prošli tjedan da će uvesti carine zemljama koje naftom opskrbljuju Kubu, pojačavajući pritisak na dugogodišnjeg američkog neprijatelja nakon što je u siječnju svrgnuo predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, ključnog saveznika Kube.

Trump je istaknuo da su carine nužne radi zaštite nacionalne sigurnosti od "štetnih poteza i politika kubanskog režima".