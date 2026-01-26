Spominjao se u 'aferi Vjetroelektrane', promijenio tri ministarstva i sada ide na manju plaću: 'S Ćorićem neće biti dosadno'

Nakon što je ministar financija Marko Primorac napustio Vladu zbog odlaska na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), premijer Andrej Plenković ekspresno mu je pronašao zamjenu u Tomislavu Ćoriću, nekadašnjem ministru koji je prethodne četiri godine obnašao dužnost viceguvernera HNB-a

Indiskrecije iz HDZ-a govore da Plenkoviću i nije najbolje sjeo Primorčev odlazak na puno lukrativniju poziciju u 'banci Europske unije'. Kuloari su govorili da ga namjerava zamijeniti nekim od njegovih bivših kolega s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, no ispostavilo se da je izbor ipak pao na osobu s (kakvim-takvim) političkim kapitalom. Zanimljivo je da je i HNB ostao obezglavljen jer je guverner Boris Vujčić ovih dana najavio prelazak u Europsku središnju banku. Pretpostavlja se da će njega zamijeniti netko od viceguvernera, a Ćorić ovim potezom ispada iz kombinacija.

'Karamarkov čovjek' Tomislav Ćorić (46) rođen je u Metkoviću, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pločama. U Zagrebu pohađa Ekonomski fakultet, a nakon diplome ondje dobiva i doktorat iz ekonomskih znanosti. Upravo na tom fakultetu postaje najprije asistent, pa viši asistent, a onda i docent na Katedri za financije. Uskoro ulazi u politiku pa 2014. godine preuzima dužnost predsjednika Odbora za financije HDZ-a, da bi dvije godine kasnije postao saborskim zastupnikom. Ondje se ipak zadržava relativno kratko jer kreće njegova turneja po ministarstvima: najprije je godinu dana ministar rada i mirovinskog sustava, potom tri godine ministar zaštite okoliša i energetike, a 2020. godine postaje ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Tomislav Ćorić







U samom HDZ-u Tomislav Ćorić od početka je figurirao kao 'Karamarkov čovjek', čak se tvrdilo da ima ambicije i za premijersku funkciju, no jasno da se uskoro prilagodio novim okolnostima. Makar će neki tvrditi da mu se pod Plenkovićem cijelo vrijeme pripremao politički odstrel. Dio medija tvrdio je da iza njegovih ambicija stoji tadašnja supruga, profesorica na Ekonomskog fakultetu s kojom se kasnije razišao, dok je Zoran Milanović svojedobno aludirao da se Ćorić na početku političke karijere nudio i SDP-u. Afera Vjetroelektrane Njegovo ime prije nekoliko godina dovedeno je u kontekst megaafere 'Vjetroelektrane' kada su mediji objavili da je, po iskazu USKOK-u nekadašnjeg pomoćnika ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoja Validžića, upravo Ćorić inzistirao da se pogoduje nekim investitorima iako nisu zadovoljili formalne uvjete. Tadašnji ministar izjasnio se nedužnim. Pamti se da je u organizaciji udruge Glas poduzetnika pod njegovim prozorom tijekom 2021. godine prosvjedovalo nekoliko tisuća ljudi koji su između ostalog tražili njegovu ostavku. 'Ne očekujte da ću to komentirati‘, glasio je Ćorićev odgovor.

Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic dao je izjavu za medije nakon zajednicke sjednice Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Andrej Plenkovic. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Goran Stanzl/PIXSELL

Godinu dana kasnije ipak, navodno na vlastitu inicijativu i kako bi bio pošteđen javnog prozivanja, odlazi s ministarskog mjesta u sklopu rekonstrukcije Vlade i biva imenovan za jednog od šest viceguvernera Hrvatske narodne banke. Javnost između ostalog pamti njegovu covid-masku s vlastitim inicijalima 'tć', kao i tadašnji twitter profil tadašnjeg ministra koji je u to doba privlačio neobično veliku pažnju. Politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić primjećuje da je Ćorić prvi ministar koji se vraća u neku od Plenkovićevih vlada, te smatra da je to sasvim jasan znak da ga 'nema nigdje u aferi Vjetroelektrane jer je premijer sasvim sigurno pomno proučio taj slučaj'. 'Njegov povratak ipak govori i o relaciji koju Ćorić i Plenković imaju - uostalom i izbor za viceguvernera HNB-a pokazuje da je njihov odnos u najmanju ruku korektan, što nije slučaj s brojnim drugim ministrima koji su otišli iz Vlade', kaže Trogrlić za tportal.