kineska roba

Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju

V. B.

13.03.2026 u 17:01

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je 16. memorijalnom turniru Svetozara Emila Tedeschija u zagrebačkom hotelu Esplanade, a nakon toga dao je izjavu za medije

Na samom se početku osvrnuo na glasine o novom naoružanju Vojske Srbije i ponovio da će upozoriti NATO na to, ali nije htio detaljnije.

NATO obaviješten

"Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju', rekao je Plenković, javlja N1.

Rekao je da je obavijestio pismom glavnog tajnika NATO-a o srpskom naoružavanju s hipesoničnim raketama.

'Razgovarat ćemo još', kazao je Plenković.

vezane vijesti

Nije previše detaljno komentirao ni izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu.

'Nisam slušao njegovu izjavu i nemam tu što baš dodati. Naslušali smo se od njega toliko toga svih ovih godina. To je taj stil koji Hrvatsku visoko profilira i pomaže pridobiti nove saveznike', istaknuo je Plenković.

Na pitanje o najnovijoj pritužbi MOL-a i Slovnefta Europskoj komisiji na Janaf kazao je da ljudi koji se na razumiju u tarife razumiju da kada uzimate neku količinu nafte na duže razdoblje da je nafta povoljnija, a da kad uzimate na kraće da je skuplja.

'Nafta koja ide preko Janafa puno je povoljnija od one koja je drugim putevima dolazila u Mađarsku i Slovačku', rekao je Plenković.

Ustvrdio je da Janaf nabavlja dovoljno neruske nafte koja se iskrcava u Omišlju i naftovodom šalje u Mađarsku i Slovačku.

Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.

Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
glavni kolodvor i jelačić

glavni kolodvor i jelačić

Planirajte rute: U centru Zagreba neće voziti tramvaj
kineska roba

kineska roba

Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju
rat na bliskom istoku

rat na bliskom istoku

EU u strahu od nove izbjegličke krize: Ovo je ozbiljan test novog sustava

najpopularnije

Još vijesti