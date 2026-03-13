Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju

Rekao je da je obavijestio pismom glavnog tajnika NATO-a o srpskom naoružavanju s hipesoničnim raketama.

Na samom se početku osvrnuo na glasine o novom naoružanju Vojske Srbije i ponovio da će upozoriti NATO na to, ali nije htio detaljnije.

Nije previše detaljno komentirao ni izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu.

'Nisam slušao njegovu izjavu i nemam tu što baš dodati. Naslušali smo se od njega toliko toga svih ovih godina. To je taj stil koji Hrvatsku visoko profilira i pomaže pridobiti nove saveznike', istaknuo je Plenković.

Na pitanje o najnovijoj pritužbi MOL-a i Slovnefta Europskoj komisiji na Janaf kazao je da ljudi koji se na razumiju u tarife razumiju da kada uzimate neku količinu nafte na duže razdoblje da je nafta povoljnija, a da kad uzimate na kraće da je skuplja.

'Nafta koja ide preko Janafa puno je povoljnija od one koja je drugim putevima dolazila u Mađarsku i Slovačku', rekao je Plenković.

Ustvrdio je da Janaf nabavlja dovoljno neruske nafte koja se iskrcava u Omišlju i naftovodom šalje u Mađarsku i Slovačku.

Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.

