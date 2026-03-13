Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je 16. memorijalnom turniru Svetozara Emila Tedeschija u zagrebačkom hotelu Esplanade, a nakon toga dao je izjavu za medije
Na samom se početku osvrnuo na glasine o novom naoružanju Vojske Srbije i ponovio da će upozoriti NATO na to, ali nije htio detaljnije.
NATO obaviješten
"Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju', rekao je Plenković, javlja N1.
Rekao je da je obavijestio pismom glavnog tajnika NATO-a o srpskom naoružavanju s hipesoničnim raketama.
'Razgovarat ćemo još', kazao je Plenković.
Nije previše detaljno komentirao ni izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu.
'Nisam slušao njegovu izjavu i nemam tu što baš dodati. Naslušali smo se od njega toliko toga svih ovih godina. To je taj stil koji Hrvatsku visoko profilira i pomaže pridobiti nove saveznike', istaknuo je Plenković.
Na pitanje o najnovijoj pritužbi MOL-a i Slovnefta Europskoj komisiji na Janaf kazao je da ljudi koji se na razumiju u tarife razumiju da kada uzimate neku količinu nafte na duže razdoblje da je nafta povoljnija, a da kad uzimate na kraće da je skuplja.
'Nafta koja ide preko Janafa puno je povoljnija od one koja je drugim putevima dolazila u Mađarsku i Slovačku', rekao je Plenković.
Ustvrdio je da Janaf nabavlja dovoljno neruske nafte koja se iskrcava u Omišlju i naftovodom šalje u Mađarsku i Slovačku.
Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.
Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.