EU u strahu od nove izbjegličke krize: Ovo je ozbiljan test novog sustava

Europska unija strahuje da bi rat na Bliskom istoku mogao izazvati novi veliki migrantski val prema Europi – i to upravo u trenutku kada stupaju na snagu nova pravila o migracijama na kojima se radilo gotovo deset godina. Nekoliko europskih ministara zaduženih za migracije upozorava da bi eskalacija sukoba s Iranom mogla vrlo brzo staviti na ozbiljan test novi europski sustav azila

Novi migracijski pakt EU-a trebao bi biti na snazi od 12. lipnja, a predviđa strože procedure na granicama, bržu obradu zahtjeva za azil te mehanizme solidarnosti među državama članicama. Ideja je da zemlje koje primaju najviše migranata dobiju pomoć drugih članica – bilo financijsku, bilo kroz relokaciju dijela tražitelja azila. No eskalacija nasilja na Bliskom istoku pojavila se baš u trenutku kada Europa pokušava stabilizirati vlastiti migracijski sustav. Zamjenik ciparskog ministra migracija Nicholas Ioannides upozorio je da EU ne smije ignorirati mogućnost nove izbjegličke krize. Cipar, koji trenutno predsjeda Vijećem EU i geografski je najbliži Bliskom istoku, smatra da bi takav scenarij mogao ozbiljno testirati učinkovitost novih pravila, piše Politico.

Rat u regiji već stvara stotine tisuća raseljenih Sukob u regiji ne pokazuje znakove smirivanja. Nakon američko-izraelskih napada na Iran, Teheran je odgovorio napadima na ciljeve u regiji, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein, dok Izrael najavljuje širenje vojnih operacija u Libanonu. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, već sada su stotine tisuća ljudi napustile svoje domove, a samo u Libanonu broj raseljenih približava se milijunu. Za sada nema znakova masovnog bijega prema Europi, no stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla brzo promijeniti. Na Bliskom istoku je i prije izbijanja ovog sukoba već bilo oko 19 milijuna raseljenih osoba. Strah od scenarija većeg od sirijske krize Europska agencija za azil u ranijem je izvješću upozorila da bi destabilizacija Irana, zemlje s oko 90 milijuna stanovnika, mogla izazvati migrantske tokove bez presedana. Nizozemski ministar migracija Bart van den Brink kaže da će se tek vidjeti kako će novi europski sustav funkcionirati ako se ponovno nađe pod velikim pritiskom. Ipak, on smatra da je danas među državama članicama veća spremnost na suradnju nego prije deset godina, kada je Europa bila duboko podijeljena oko pitanja migracija. Sjena migrantske krize iz 2015. Današnja pravila zapravo su izravna posljedica krize iz 2015., kada je više od milijun ljudi zatražilo azil u Europi, velikim dijelom bježeći iz Sirije. Tada su mnoge države optuživale Grčku da ne može kontrolirati priljev izbjeglica, neke su zemlje ponovno uvele granične kontrole, a sporovi oko raspodjele migranata gotovo su paralizirali EU.