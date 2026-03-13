Zara ima traperice koje izdužuju noge, a postale su hit jer laskaju svakom obliku figure

Jedan model traperica iz nove kolekcije brenda Zara posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje na društvenim mrežama i modnim profilima. Razlog je jednostavan: kroj koji stvara dojam dužih, vitkijih nogu te pristaje različitim tipovima tijela i širokom rasponu veličina.

Za razliku od uskih modela koji su godinama dominirali modnom scenom, trend se sada okreće prema opuštenijim krojevima. Šire nogavice i naglašeni struk vraćaju se u fokus jer oblikuju siluetu na elegantniji i uravnoteženiji način.

Kroj koji laska figuri

Ovaj model kombinira visoki struk i blago proširene nogavice koje se šire od područja iznad koljena, stvarajući efekt sličan modernim flare trapericama. Takav kroj vizualno produljuje liniju nogu, a istodobno uravnotežuje proporcije bokova i bedara.

Upravo zbog toga ovakve traperice često se preporučuju osobama s izraženijim bokovima ili bedrima, ali dobro funkcioniraju i na ravnijim siluetama jer dodaju strukturu i volumen na pravim mjestima.