Zara ima traperice koje izdužuju noge, a postale su hit jer laskaju svakom obliku figure

Široke traperice iz nove kolekcije brenda Zara osvojile su ljubiteljice mode jer optički izdužuju noge i laskaju različitim tipovima figure
Jedan model traperica iz nove kolekcije brenda Zara posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje na društvenim mrežama i modnim profilima. Razlog je jednostavan: kroj koji stvara dojam dužih, vitkijih nogu te pristaje različitim tipovima tijela i širokom rasponu veličina.
Za razliku od uskih modela koji su godinama dominirali modnom scenom, trend se sada okreće prema opuštenijim krojevima. Šire nogavice i naglašeni struk vraćaju se u fokus jer oblikuju siluetu na elegantniji i uravnoteženiji način.
Kroj koji laska figuri
Ovaj model kombinira visoki struk i blago proširene nogavice koje se šire od područja iznad koljena, stvarajući efekt sličan modernim flare trapericama. Takav kroj vizualno produljuje liniju nogu, a istodobno uravnotežuje proporcije bokova i bedara.
Upravo zbog toga ovakve traperice često se preporučuju osobama s izraženijim bokovima ili bedrima, ali dobro funkcioniraju i na ravnijim siluetama jer dodaju strukturu i volumen na pravim mjestima.
Dolaze u sedam boja
Model je dostupan u čak sedam nijansi: klasično plavoj, indigo plavoj, čokoladno smeđoj, crnoj, izblijedjeloj crnoj, svijetloj (ekru) i pješčanoj.
Raspon veličina ide od 32 do 46, a prema iskustvima kupaca kroj je nešto širi pa mnogi biraju broj manji od onoga koji inače nose. Cijena iznosi 29,95 eura, što dodatno pridonosi popularnosti ovog modela među kupcima koji traže trendi komad po pristupačnoj cijeni.