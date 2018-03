Spomenik Miloševiću i dalje dijeli Srbiju

Bivši srbijanski predsjednik Slobodan Milošević i dvanaest godina nakon smrti dijeli Srbiju čiji se građani ne mogu složiti je li heroj nacije koji zaslužuje spomenik i ulicu u Beogradu ili političar o čijem liku, djelu i zločinima povijest tek treba dati svoj sud

"Vjerujem da ne možemo naći nijedan Miloševićev uspjeh tijekom 90-ih godina. Ostavio je Kosovo kao otvoreni problem i to nam se poslije vratilo u ratu. Ustvari, bio je stručnjak da zakamuflira i zamaskira poraz. On je, zapravo, simbol propasti jedne čitave generacije - naše", rekao je Antić za N1.

"Neki ljudi kažu da je to dobro da bismo svijetu pokazali koliko smo još uvijek zaostali. Ali, mi se ionako ništa ne pitamo"; "Ja sam za to da se podigne jer sam bio njegov čovjek svojevremeno, pukovnik sam bio, ja sam za to!"; "Nisam za to jer mi je otjerao sina u Vukovar, pa poslije na Kosovo, zašto da mu dignu spomenik?", neki su od odgovora anketiranih građana koje prenosi N1.

Bivši predsjednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević uhićen je 1. travnja 2001., a srbijanska vlada izručila ga je Haškom sudu 28. lipnja 2001. pred kojim je 27. svibnja 1999. zajedno s još četvoricom visokih dužnosnika SRJ i Srbije optužen za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na Kosovu. Protiv Miloševića ICTY je 9. listopada 2001. podigao optužnicu i za ratne zločine u Hrvatskoj, a 23. studenog za genocid nad Muslimanima i Hrvatima u BiH.

Suđenje Miloševiću u Hagu počelo je 12. veljače, a u pritvorskoj ćeliji u Sheveningenu preminuo je 11. ožujka 2006. Pokopan je bez državničkih počasti i vjerskog obreda u dvorištu rodne kuće svoje supruge Mire Marković u Požarevcu, a pogrebu nije nazočio nitko od članova najuže obitelji jer, po njihovim tvrdnjama "nisu dobili dovoljna jamstva" za svoju sigurnost.