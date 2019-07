Splitski umirovljenici dobili besplatan ulaz u kazališta, muzeje i na sportska događanja

Splitskim umirovljenicima s mjesečnim primanjima do dvije tisuće kuna gradska uprava povećala je potpore za 15 do 35 posto, ovisno o kategoriji u kojoj se nalaze, a u sklopu projekta 'Moj zlatni Split' osigurala i besplatan ulaz u većinu gradskih muzeja i galerija, te na gotovo sva sportska događanja u gradu

Na njihove adrese od idućeg tjedna počet će pristizati bankovne kartice s PIN brojem, na koje će se mjesečno uplaćivati gradske potpore: 300 kuna za osobe s prihodima do 900 kuna, 250 kuna za one do 1200, 200 kuna za one do 1500 i 100 kuna za umirovljenike koji primaju manje od dvije tisuće kuna. Sredstva će se moći koristiti isključivo u trgovinama iz lanca Tommy, i to samo na području grada Splita.

Projekt je razvijen u suradnji s OTP bankom Hrvatska.