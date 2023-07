Splitski SDP pokrenuo postupak izbacivanja Barbira iz stranke

"Na elektronskoj sjednici splitskog Gradskog odbora SDP-a svih 33 sudionika su jednoglasno donijeli odluku o pokretanju postupka izbacivanja Damira Barbira i stranke", rekao je u subotu za Hinu predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević.

Dodao je kako je elektronska sjednica Gradskog odbora SDP-a Split održana u petak i na njoj je od ukupno 35 članova, nazočilo njih 33.

"Damir Barbir nije glasovao protivno mojoj osobnoj odluci već odluci koja je donesena na Predsjedništvu i gradskom odboru splitskog SDP-a", rekao je Matijević.

Postupak Barbira nazvao je paradoksalnim.

"Paradoksalno je što je sam sudjelovao u donošenju te odluke jer je bio na svi (stranačkim) sastancima kad se odluka donosila, a ne da se nije žalio na odluku, već je sudjelovao u kreiranju iste jer su odluke izglasane jednoglasno", ustvrdio je Matijević.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin jučer je izjavio kako je glasanje o kreditu od 150 milijuna eura, koji će Grad Split podići kod Europske investicijske banke, pokazalo da se splitski gradonačelnik Ivica Puljak ne drži obećanja o transparentnosti, za koju se nekoć zalagao.

"SDP je od Grada tražio da se za svaki projekt dodatno razgovara, tražili smo transparentnost, da u odluke o tome kako će se koristiti novac budu upućene u Gradsko vijeće. Puljak to nije prihvatio, što ne mogu razumjeti jer se on u više navrata sam zalagao za transparentnost. Jedno je zalagati se za transparentnost drugih, a kada bi ti trebao biti transparentan, onda to odjednom ne radiš", rekao je Grbin.